Namur: Malédiction sur le FIFF, bénédiction pour les jeunes lecteurs et aventuriers de leur ville (vidéo)

Mystère et boule de… pop-corn, le Festival du film francophone propose rarement des films qui frissonnent (on se souviendra néanmoins de l’une ou l’autre séances d’après 22 h, pas mal dans leur genre) mais voilà l’événement servi, hanté par une silhouette humaine, prolongée d’un large bec – comme les médecins qui autrefois tentaient de se protéger des épidémies. Un climat malsain qui semble se développer autour d’un film en particulier et de sa distribution. Dont un certain Benoît Pulverde. Tout le monde est potentiellement victime d’une étrange maladie… ou suspect.