Namur: l’éclairage public sera maintenu au centre-ville

Contrairement à d’autres Communes qui ont déjà marqué leur accord auprès d’ORES, Namur n’a pas encore entériné la coupure nocturne de l’éclairage public entre minuit et 5 h, du 1er novembre au 31 mars. "Une telle mesure nous permettrait une économie de 300 000€ sur ces cinq mois", confie Luc Gennart, échevin des voiries et de l’équipement public. Si les élus ont la volonté de s’inscrire dans cette démarche, ils refusent par contre de couper l’éclairage public pendant la nuit dans les centres-villes namurois (y compris Salzinnes) et jambois. "Namur est une ville étudiante et les animations se poursuivent bien après minuit. Plonger ces centres-villes dans le noir ne ferait qu’accroître le sentiment d’insécurité", indique Maxime Prévot.