Namur : Jean Robaey a traduit en italien le poète wallon Jean Guillaume

Originaire de Fosses où il est né en 1918, le révérend père Jean Guillaume était un professeur apprécié en philologie romane aux facultés de Namur. Il était essentiellement connu comme coéditeur des œuvres de Gérard de Nerval et comme grand poète wallon. Membre des Rélîs Namurwès, il a suscité l’intérêt du traducteur Jean Robaey. Au point de pousser celui-ci à sélectionner 39 poèmes et de les traduire dans la langue de Dante. Jean Guillaume avait déjà été traduit en anglais et en esperanto, voici donc l’italien.

Pour Jean Robaey, la traduction doit se mériter. Et à ses yeux, Jean Guillaume fait partie de ces très grands auteurs qui légitimement y ont droit. "C’était assez difficile car les deux langues (italienne et wallonne) sont tellement proches, explique-t-il. J’ai essayé d’être le plus littéral possible. Mais je n’ai pu respecter les rimes en wallon. J’ai davantage voulu traduire le rythme."

Dante, adepte du dialecte

Comme l’ont souligné les Rèlîs, le choix du titre du recueil fait pleinement référence à "cette foi paysanne" dont témoignait le père jésuite dans ses écrits. "On en trouve pas moins de treize occurrences dans ces œuvres." Quant à l’évocation de Dante, elle n’est pas anodine si l’on sait que, pour sa Divina Commedia, le Florentin a opté pour un dialecte toscan plutôt que pour le latin.

Pour saluer le travail et l’intérêt portés pour l’un des leurs, les Rèlîs ont donc décidé de nommer Jean Robaey, Rèlî d’honneur. Pour ce faire, il a d’abord dû prêter serment, la main sur une peau de taupe, complété par le rite de la passette, histoire de ne garder que la fine fleur, celle qui fera pousser les créations littéraires. Pour son retour en Italie, Jean Robaey emportera, en guise de souvenirs, quelques éditions originales du poète wallon.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, un des deux recueils considérés comme perdus du père Guillaume est désormais en possession des Rèlîs. L’occasion d’une future publication. Et, qui sait, d’une traduction.