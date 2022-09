Changement de service après 4 points

L’une des plus «marquantes» est que, lors des rencontres U11 à U15, le service passera d’office dans l’autre camp après quatre points consécutifs. «On veut ainsi éviter qu’un serveur trop fort n’aligne les points, aux dépens du jeu, explique Michel Hourlay, qui seconde le nouveau responsable jeunes, Vincent Delbart, pour cette reprise. C’est une décision un peu controversée et déjà testée lors d’un interprovinces, la saison passée. On va l’essayer au premier tour. Et, si on constate un impact négatif, on reviendra en arrière.» Cela demandera quelques manipulations pour marquer la feuille de match électronique, dont les responsables veulent promouvoir l’usage aussi dans ces catégories.