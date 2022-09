Province de Namur: les Bébébus définitivement au point mort

Comme nous l’expliquions au mois d’octobre 2021, il manquait 200 000 € pour assurer les activités du Bébébus. Les responsables s’étaient alors tournés vers un donateur. Malgré des contacts encourageants, les négociations n’ont pas abouti. "Car il souhaitait avant tout travailler avec des acteurs institutionnels dans la lutte contre la pauvreté infantile plutôt qu’avec une ASBL. Les mois suivants, nous avons continué à chercher ce montant. Sans succès. Raison pour laquelle nous avons procédé à la dissolution de cette nouvelle ASBL à la fin du premier trimestre 2022."

C’est donc la fin d’une aventure qui aura presque duré vingt ans. "Pour un milieu d’accueil qui n’a jamais bénéficié de subsides de l’ONE, cela relève de l’exploit. Mais en raison du manque de soutien des pouvoirs publics, nous nous retrouvons dans cette situation malheureuse alors qu’il manque cruellement, en Wallonie, des structures pour accueillir les enfants entre 0 et 3 ans: pour 10 enfants, il n’y a que 4 places !"

Pour les enfants issus de familles défavorisées

Cette structure atypique avait pour objectif d’aider, en priorité, les familles dans le besoin avec des prix défiants toute concurrence. "Les enfants de familles monoparentales, de parents au chômage ou qui dépendent du RIS sont en fait les “oubliés”. Ils ne sont clairement pas dans les priorités de l’ONE et de la ministre, malgré les discours contraires. Pourtant, ils ont besoin, comme les autres, d’un encadrement qui permette la sociabilisation, la rencontre en mixité sociale, l’apprentissage à la richesse de la langue française… Et leurs parents ont besoin de se retrouver, seuls pour souffler et avec d’autres parents pour reprendre confiance et se projeter positivement dans l’avenir." Les Bébébus sont donc au point mort aujourd’hui. Et demain ? Si la réforme MILAC entre enfin en vigueur ? "C’est une possibilité. Je serai là pour donner un coup de main si on me le demande. Ce qui me chagrine, c’est que nous sommes encore souvent sollicités par des parents et que nous leur répondons, à notre plus grand regret, que les Bébébus n’existent plus", conclut Claudio Pescarollo.