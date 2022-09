Le match contre Villeneuve d’Asq de dimanche dernier étant annulé, les Namuroises vont avoir leur première sortie ce mardi soir contre St-Amand, une autre formation de D1 française. "C’est un match qu’on attend avec impatience, déclare l’assistant-coach, Lionel Dorange. Nous avons finalement laissé au repos les filles ce dimanche, le délai pour trouver un autre match amical était trop court. Ce mardi contre St-Amand, on va pouvoir mettre en pratique les systèmes de jeu et voir comment les joueuses les ont intégrés. On verra aussi comment les joueuses vont respecter les consignes défensives. Tout comme nous, St-Amand vient de changer de coach. Les Françaises sont un peu plus loin que nous dans la préparation. Ce sera un tout bon test durant notre préparation."

Au niveau de l’effectif, il y a deux bonnes nouvelles et elles sont américaines. "Aaliyah Wilson arrive ce mardi à Namur, précise le T2 namurois. Avec le décalage horaire, on ne la fera pas jouer à St-Amand. Mikayla Vaughn arrivera quant à elle mercredi. C’est une excellente nouvelle. Normalement, elles pourront jouer le match contre Boom de ce dimanche."

En plus des Américaines, une seule Namuroise pourrait manquer le match de ce mardi. Wivine Defosset est en effet annoncée incertaine, suite à des douleurs au niveau du pied. "On verra comment évolue sa blessure, mais on ne veut pas prendre de risque", conclut Lionel Dorange.