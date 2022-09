Belgrade: avec le décès d'Yvette Alberty, la cité des Tautis perd une femme de coeur

Veuve de José Tyssaen, ancien conseiller communal belgradois et échevin des sports de la ville de Namur, après la fusion des communes en 1977, Yvette Alberty s’est attachée, au décès de son mari en 1985, à poursuivre l’engagement de celui-ci au service de la communauté locale.

C’est ainsi qu’elle fut, jusqu’en 2004, membre du Conseil de la Confrérie des Chevaliers de la Tarte et de la Pompe. Elle siégea également, durant quelques années, au Conseil noble des confréries namuroises.

Parallèlement à son engagement dans la confrérie belgradoise, elle s’investit aussi, dès 1976, dans le nouveau comité des fêtes, actuel CAC, présidé alors par son époux. Au décès de ce dernier, elle reprit la présidence jusqu’en 1994.

Très impliquée dans la vie associative belgradoise, la défunte joua encore un rôle non négligeable dans les organisations du Comité de jumelage avec Starigrad en ex-Yougoslavie.

Bien que retirée de la vie publique, depuis une dizaine d’années, Yvette Alberty n’a jamais manqué de s’intéresser de près aux diverses activités festives et autres qui rythment la vie belgradoise. C’est donc tout naturellement que sa disparition en a touché plus d’un et a amené les responsables de la Confrérie des Chevaliers de la Tarte et de la Pompe et du CAC à saluer "la mémoire d’une femme de cœur, attachée à son village, responsable et respectueuse des autres."