Grégory Guilmin dit ce qu’il y a dans son portefeuille : sans tabou ni jargon, pour démystifier la Bourse (vidéo)

Bonjour Grégory, avant toute chose, la Bourse, on en entend souvent parler, mais qui est-elle?

C’est vrai qu’il règne une méconnaissance générale par rapport à elle. Elle répond de deux mécanismes. Il y a le marché primaire sur lequel des entreprises, des états, pour une foule de raisons, ont besoin de liquidités, de cash, pour croître. Pour cela, soit ils se rendent chez leur banquier, soit ils deviennent actifs sur les marchés financiers, rencontrant des agents économiques qui ont des excès de liquidité qui serviront à l’achat d’actions.

Le marché secondaire, c’est celui de la seconde main. Lieu où se rencontrent des vendeurs et des acheteurs. Les premiers vont remettre sur le marché des actions qu’ils détenaient mais auxquelles ils ne croient plus, par exemple. L’échange a eu tendance à passer du physique au virtuel, via les machines. Moi, je ne suis jamais allé à la Bourse, à Bruxelles ou ailleurs.

La Bourse est-elle réservée à une catégorie aisée de la population?

Non, il y a des mythes, et celui-là en fait partie. Mais, il ne faut pas être riche pour s’y mettre. D’ailleurs, le plus tôt est le mieux. On peut commencer par quelques € par mois, par trimestre ou par an. Le tout est d’investir de manière systématique. En investissant le 1erde chaque mois la même somme, on arrête de se poser des questions. Et notammentcelle fatale : quand est-ce le bon moment? C’est un autre mythe, il n’y a pas de bon moment. La bourse est volatile. C’est sur le long terme que le rendement sera positif. La Bourse, ce n’est pas le casino, je la considère plutôt comme l’immobilier, il ne faut pas croire au one-shot ou au coup parfait.

Que faut-il investir alors?

Il ne faut investir que l’argent sur lequel on ne compte pas dans le futur, s’aménager un coussin de sécurité de 6 à 12 mois de salaire net. Pour les urgences, les gros travaux.

Mais, on le sait, les Belges dorment sur un gros paquet de cash. Pourquoi ne pas le mettre en mouvement, faire grandir son patrimoine petit à petit et, peut-être, grâce à ça, prendre sa pension plus tôt, ou faire le beau voyage en famille dont on rêve. L’argent vous donne les moyens de faire des choses qui auront du sens pour vous, plus tard, si vous le faites fructifier. Quitte à changer de vie maintenant, à rogner sur les dépenses inutiles. Ce n’est pas être radin. Par exemple, dans mon cas, j’ai changé de voiture, j’en ai acheté une deux fois moins chère que l’ancienne. Je ne suis pas plus malheureux.

Le plus grand danger reste nous-mêmes, nos émotions. La Bourse passe 30 % de l’année dans le rouge. Mais remonte toujours, si votre horizon est suffisamment long. Nos émotions sont la plus grande arme de destruction de valeurs, 4 % par an selon certaines études. Il faut se tenir loin des bruits.

Bien débuter en bourse

Naturellement, dans votre cas, avoir fait dix ans d’étude, à Namur et Lausanne, notamment, ça aide, non?

C’est sûr, il faut se former. Mais une quinzaine d’heures sont déjà suffisantes pour bien cerner ce monde. Et c’est l’idée de ce livre, aider les lecteurs à investir par eux-mêmes, tout en sachant que personne n’a de boule de cristal : on ne peut pas prédire le comportement de la Bourse. Je donne des outils, deux vidéos en bonus, pour commencer à voler de ses propres ailes.

Pour rendre concrète cette lecture, vous ne dites rien de moins que ce qu’il y a dans votre portefeuille! Mais, ça ne se fait pas, selon les conventions sociales!

C’est un procédé assez inédit, je voulais être clair et transparent, partir de mon expérience et des énormes erreurs que j’ai pu faire. Parce que j’ai commencé à investir en me basant simplement sur la lecture régulière d’un journal économique. C’est loin d’être suffisant. En Belgique, en Europe francophone, dans notre culture judéo-chrétienne, parler d’argent, c’est en effet tabou. Or, c’est le moyen d’échange par excellence. Même s’il ne fait pas tout, nos vies tournent autour de l’argent. Mais comment connaître la chose, s’y éduquer si, ne fût-ce qu’en famille, on n’aborde pas le sujet. Ce qui compte, ce ne sont pas les chiffres, le nombre de zéro. J’essaie d’inspirer les gens en parlant tant de mon épargne que mes investissements.

Quid du conseil du banquier? N’est-il pas de plus en plus invisibilisé?

Malheureusement, on connaît de moins en moins d’acteurs qui prennent le temps d’expliquer. Les banques se pressent à la rentabilité, ferment des agences. Avec cette idée, aussi – que je considère fausse – selon laquelle il n’est pas rentable de former une majorité de clients à comprendre les mécanismes de l’argent et de l’investissement. Les banques devraient être au premier rang de l’éducation mais ce n’est pas le cas : par manque de temps et parce que «si le client sait le faire, il se passera du banquier la prochaine fois». Je crois que cette vision sous-estime le poids du psychologique. On aura toujours besoin de son banquier.

Vous expliquez vos enseignements sans jargon, sans formule financière.

Ça fait partie de la démystification. Ce n’est pas un pavé que ne comprendront que les initiés. J’ai voulu rendre accessible ma pratique et mes compétences au plus grand nombre. Pour cela, j’ai également pu compter sur ma correctrice… qui a investi après avoir lu mon livre. Elle m’a encore invité à simplifier.

Puis, il y a la crise actuelle? Ne la doit-on pas aussi en partie à la spéculation?

Je crois qu’il faut nuancer. Bien sûr, il y a eu une inflation, les prix moyens des biens et services ont pris 10 % en un an. Les salaires, pas autant. Mais si l’on revient en arrière : en 2020, par temps de Covid, beaucoup de sociétés ont réduit leurs capacités de production. Les gens, eux, ont continué à commander beaucoup en ligne. Par contre, ils sont moins sortis, ont fait des épargnes importantes. SI bien qu’à la sortie des confinements, la demande pour toute une série de choses a explosé, là où l’offre avait drastiquement diminué car les entreprises voulaient se protéger d’un nouveau lockdown, en réduisant les coûts. Or, quand les gens veulent acquérir quelque chose de plus rare, les prix augmentent.

Dans le cas de l’énergie, du gaz, du pétrole, clairement, ces marchés sont volatiles. Mais nos consommations personnelles ont aussi beaucoup augmenté. En mars 2020, le prix du litre de diesel était à 1€. Mais plus personne ne roulait, à cause du confinement. Une fois que le Covid a été écarté, nous avons consommé plein pot, beaucoup plus qu’avant. Avec la voiture, mais aussi en termes d’avion, de vacances, etc. Si nous revoyons nos modes de consommation à la baisse, les entreprises s’aligneront.

Et la Russie?

Forcément, la situation de guerre influence les prix. Les marchés financiers n’aiment pas l’incertitude, ils chutent. Quand tout va bien, par contre, ils ont une tendance à la hausse. Nous n’avons aucune prise sur la Russie, ni sur acteurs publics ou privés qui fixent les prix de l’énergie. Mais nous pouvons adapter nos comportements. Se chauffer est une obligation. Une partie de la population aura besoin d’aide. Par contre, la classe moyenne, celle dont on dit qu’elle va trinquer, peut changer ses habitudes. Je ne pense pas, par exemple, qu’il faille changer de voitures tous les cinq ans. Il y a des raisons fiscales, mais c’est un non-sens écologique. Certaines voitures plus vieilles ne peuvent plus rentrer dans certaines villes… alors qu’en réalité elles sont amorties!

Votre but, maintenant: conquérir votre premier million! Pas en euros ni en dollars, mais en termes d’élèves que vous aurez formés.

C’est très symbolique, évidemment, et j’ai toute la vie. Dans le monde, il y a cent millions de francophones, en toucher un petit pourcentage, ça me semble envisageable. Pendant six ans, j’ai aidé et appris aux côtés de 6-7 familles très fortunées. Pourquoi ne pas en faire profiter le plus grand monde. D’autant plus, qu’il y a beaucoup de nouveaux venus dans le monde de la bourse. 40 % de ceux qui me suivent ont moins de 30 ans. Après avoir lu les 200 pages de mon livre, personne ne sera analyste financier. Ça ne s’improvise pas. Mais cela donne une bonne idée des comportements à adopter. Penser battre la machine est une utopie. Regardez, quand l’action Netflix a perdu 70 % de sa valeur, ça peut être dangereux.

Bien débuter en bourse, Grégory Guilmin, Éd. Mardaga, 224p., 19,90€

laboursemakeiteasy.com