Wépion : Gala James, grande dame du Black Gospel, en concert avec du beau monde

Après sa formation au conservatoire royal de Bruxelles, elle a pris le chemin de Los Angeles, où elle est devenue une des reines du Black Gospel. Après plusieurs années riches en rencontres avec les plus grands musiciens américains, elle revient en Europe. Ce concert, elle le dédiera à Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Aretha Franklin, Bette Midler ou encore Anita O’Day. Parallèlement, se tiendra une exposition de peintures réalisées par Gala James, Roland Henrion et Éric Colin. Ouverture de la galerie à 18h et du concert, à 19 h.

