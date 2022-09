Molons: une pièce pour mettre au tronc

Mais l’action ne s’arrête pas avec les dernières festivités du début d’automne.

"Depuis des décennies, nous déposons des troncs dans des cafés et des commerces de la ville", rappelle Arthur Gourdin, chargé de la confection de ces tirelires fixes. "Il y en a un au Ratin Tot depuis au moins les années cinquante…" Des troncs trônent aussi depuis des années dans des bistrots de tradition comme A l’Baraque à Saint-Servais, ou au Collège au centre de Namur. Le lundi des Fièsse, les Molons ont d’ailleurs remis un diplôme à Jean Courtoy, l’ancien patron et à son fils Jean-François qui a repris les pompes. "On voulait les remercier pour leur belle fidélité à notre cause", détaille Christophe Dubois.

Ces petites cagnottes solidaires retrouvent une belle popularité. "Aujourd’hui, il y en a une vingtaine et pas uniquement dans les bistrots", continue le Molon. "À la sandwicherie La Fraîche Heure, le tronc débordait… Chez le fleuriste Li Bia Bouquet, ils ont même fait des actions avec une petite partie de l’achat reversé dans le tronc. On les relève annuellement. Leur succès dépend aussi du soutien du commerçant qui fera le nécessaire pour mettre l’urne en valeur."

Une nouvelle pour la Nef

De nouvelles demandes arrivent encore. "Récemment, c’est la Ressourcerie namuroise qui s’est montrée intéressée. Et là, on aura un partenariat pour les construire avec des matériaux de récupération", continue Arthur Gourdin.

"Ces derniers jours, on a déposé un tronc à La Nef (nouveau lieu culturel de la rue Saint-Nicolas). C’est Dominique Liégeois qui a assuré la déco de ce tronc." En raccord avec la prestance des lieux.

Toutes ces petites pièces (ou gros billets) font les grandes rivières solidaires. Et en cette période qui s’annonce bien difficile, les Molons continuent à explorer de nouvelles pistes pour alimenter la caisse sociale.

Ainsi, la royale Moncrabeau a collaboré avec la Houppe pour mettre au point et commercialiser sa "Chirlike".

Plus récemment, le partenariat avec le Gin de Namur a généré quelques milliers d’euros, des sommes qui permettront une aide directe et matérielle à ceux qui en ont terriblement besoin. "Plaisir et charité", plus que jamais.