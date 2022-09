Les Namuroises pas encore au complet

Une rencontre à laquelle les Namuroises ne se seraient pas présentées au complet. Les deux Américaines, Wilson et Vaughn, ne sont en effet pas encore arrivées au hall Octave Henry. "Elles devraient débarquer dans le courant de la semaine prochaine, précise Lionel Dorange. Elles manqueront probablement le match contre St-Amand mardi prochain."

À moins d’un mois du début du championnat (le samedi 15 octobre contre Courtrai), le délai pour rôder l’effectif sera en effet très restreint.

Rupnik, Asoro et Kyartansdottir bien arrivée

En attendant, Eva Rupnik, Abigael Asoro et Hildur Kyartansdottir sont, quant à elles, bien arrivées au bercail. "Nous avons déjà pu faire plusieurs séances collectives avec elles, précise le coach namurois. Petit à petit, tout se met en place. Les jeunes s’intègrent bien au noyau et s’adaptent à la phylosophie du coach, qui a une vision très moderne du basket. Les professionnelles prennent leurs marques. On va voir lors de nos prochains matches de préparation ce que cela donne. En tout cas, tout le monde est motivé. On sait qu’on n’a pas une équipe de très grande taille. Mais on devra compenser par le fait que chaque joueuse peut jouer à plusieurs postes."

À noter que le club a également un objectif "en dehors du parquet": "On veut ramener un maximum de monde au hall Octave Henry. Et pas seulement les habitués", conclut le coach adjoint. Cela se traduit par des entrées gratuites au hall lors des matches de préparation.

Le programme de la préparation :

- mardi 27/09 à Saint-Amand (19h30)

- dimanche 02/10 à Boom (16h)

- samedi 08/10 contre Lummen (20h30 à namur)

- dimanche 09/10 au Spirou Ladies Charleroi (18h)