«Wallo»: dans certains quartiers, c’est le blues et le bouillon

Ces rentrées faméliques ne permettront pas de couvrir tous les coûts du week-end. Car sur ce côté, c’est l’explosion. "Pour les cachets des groupes et les prix de la sono et du matériel de scène, on a une augmentation entre 20 et 30%", continue Grégory Delecaut. Même son de cloche du côté du quartier des Arsouilles. "On a également dû faire appel à un service de sécurité pour surveiller le matériel. C’est un surcoût de 1000€, épingle Patrick Delfosse, président de ce quartier. Pour pouvoir installer un tableau électrique, avant on faisait appel à la Ville et c’était gratuit. Cette année, on a dû passer par ORES et c’est une note d’au moins 300 €."

Pour la programmation, certains ont dû revoir leurs prétentions à la baisse ou jouer sur les bonnes relations. "On a pu compter sur Louis Lepinois qui a fait jouer tout son réseau pour nous boucler le programme avec un budget respecté, souligne Patrick Delfosse. Mais on constate aussi de solides augmentations dans les cachets, comme pour ce groupe de cover qui est passé de 600 à 800 €. On comprend: certains n’ont quasiment pas eu de concerts pendant deux ans, il y a les frais de déplacement…"

Unir sans affadir

Dans plusieurs quartiers, surtout les plus excentrés, le monde ne s’est pas pressé. "On avait pourtant tous un bel espoir. Depuis quatre mois, avec cette météo, toutes les kermesses, les fêtes de village ont fait carton plein, a pu constater Grégory Delecaut. On espérait donc le même effet pour le retour des véritables Fêtes de Wallonie."

Ce ne fut visiblement pas le cas. Mais certains rendez-vous continuent à attirer la grande foule, comme les concerts des Copains d’abord, l’enterrement de l’Arsouille, une prestation d’Attitude… Des quartiers, avec une image et une communauté fortes, comme les Ponts Spalaux, tirent moins la langue que les autres.

"On peut aussi revoir notre manière de fonctionner, passer par un seul brasseur, un seul monteur de scène ou grand sonorisateur pour jouer sur les économies d’échelle, avance Grégory Delecaut. Dans cette collaboration plus poussée, on pourrait inclure tous les quartiers, mais aussi le CCW. Eux aussi pourraient être demandeurs." Unifier pour être plus fort sans gommer l’identité des quartiers: voilà un solide défi pour le centième anniversaire des Fêtes. En pensant ainsi déjà aux vingt suivants.