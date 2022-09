Namur: pas toujours simple de s’entraîner

Alors que l’équipe B namuroise (P3A) a trouvé un accord avec l’Adeps pour jouer son match de dimanche face à Spy B sur le terrain de Jambes, du côté de l’équipe A, on cherche une solution pour les entraînements. « Le lundi, sur le synthétique, c’est parfait, confirme Olivier Defresne. Mais les deux autres séances, on doit les dispenser sur l’autre terrain, aux dimensions réduites et pas toujours dans un très bon état. On doit trouver une solution avant l’hiver même si la Ville a promis de faire le nécessaire cette semaine pour le mettre en ordre. » Namur s’entraîne parfois le vendredi soir aux Bas-Prés mais ce n’est pas toujours possible, comme cette semaine, quand la Réserve joue en championnat.