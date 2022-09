Mais faut-il que les Fêtes soient absolument une réussite mercantile?

Au moins pour éviter à certains quartiers d’être dans le rouge.

C’est vrai, il y a eu moins de monde. On a tous été optimistes en pensant qu’il y allait avoir deux fois plus de monde, avec une grosse envie de faire la fête. Il y a eu la météo, évidemment, mais aussi un contexte de crise financière. Au bar dans mon quartier, c’est fini de voir un fêtard qui met deux billets de 50 € sur la table et qui dit de faire signe quand tout est dépensé…

Comment permettre aux Fêtes de rester populaires?

Les jeunes sont là, notamment le vendredi.Mais c’est la clientèle 30-50 ans qui manque un peu. Les gens sont aussi devenus plus exigeants. Si c’est une sono qui grésille et un groupe pas génial, vous ne garderez plus votre public. Peut-être faut-il réduire le nombre de groupes et augmenter un peu en qualité. Il faut en tout cas éviter de faire des programmations «copier-coller» d’une année à l’autre.

Et le moral des présidents?

Il peut y avoir des coups durs. Il faut dire aussi qu’on est de plus en plus submergés par des tâches administratives. On doit remplir des dossiers, remettre des plans… Tout cela demande du temps et des compétences de plus en plus pointues. On reste tous des bénévoles. Il ne faut pas l’oublier.