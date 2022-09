Et pour cause. Avant de comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur ce mercredi matin, l’homme a déjà eu un pied dans quatre faillites différentes, principalement dans le cadre de mandats exercés au sein de sociétés ou d’ASBL.

"C’est la cinquième. C’est un habitué de la démarche. C’est d’ailleurs l’une des raisons de la citation lancée par mon office pour obtenir une interdiction professionnelle, lance Bénédicte Biémar, substitut du procureur du roi. Monsieur est visiblement incapable de mener une activité entrepreneuriale sans laisser à la société la charge sociale et fiscale d’une telle activité."

En mai 2019, le sexagénaire a fait aveu de faillite. Il est poursuivi pour deux préventions.

La première: détournement d’actifs. Selon le parquet, l’homme a détourné, entre mai 2019 et mars 2020, un peu plus de 22000 euros qui aurait pu revenir à la masse faillie. Aux yeux de la substitut, il ne fait aucun doute que ces montants, perçus après la faillite, en vertu de contrats antérieurs à celle-ci, auraient dû revenir à la curatelle.

Un important passif

Mais l’homme et son avocat, défendent une position tout opposée. "Donc on lui reproche d’avoir détourné un actif qui n’existait pas au moment de la faillite?" interroge son conseil visiblement sceptique. "Il y a lieu de considérer que la cause du payement, ce n’est pas le contrat, mais la prestation effectuée ultérieurement", argumente-t-il.

La seconde prévention dont doit répondre le prévenu concerne un crédit artificiel. Il lui est ainsi reproché d’avoir favorisé les créanciers privés au détriment de créanciers institutionnels. On évoque un sérieux passif: 80000 € de cotisations sociales, 6000 € de TVA, des dettes pour 14000 €.

"Monsieur se moque éperdument de ses obligations fiscales puisqu’ils ne contribuent pas à un système collectif", déplore Bénédicte Biémar. L’avocat du prévenu, lui, rappelle que ce passif résulte des précédentes faillites. Ces dernières ont laissé des traces. Par ailleurs, en tant qu’expert judiciaire en informatique, l’homme n’aurait tout simplement pas de créanciers privés, argumente le conseil tout en plaidant l’acquittement.

Pour sa part, la substitut du procureur a requis une peine de 10 mois d’emprisonnement, une amende ferme de 500 € et la confiscation des 22000 €. Cependant, elle ne s’oppose pas à un éventuel sursis. "Et surtout, je demande une interdiction professionnelle de 5 ans, car il n’a jamais réussi à démontrer qu’il pouvait mener une activité entrepreneuriale de manière saine."

Jugement le 19 octobre.