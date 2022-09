Sur le bandeau du tome 3 de la série Philocomix, Métro, Boulot, Cogito, le mathématicien gallois Bertrand Russel énonce: "Il est difficile de savoir si le travail nous rend heureux ou malheureux". Au moins, il fait disserter.

À tel point que si on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous direz votre profession. Le Namurois (natif de Rumes dans le Hainaut) Mathieu Minet, lui, est universitaire mais aussi dessinateur BD. Ces deux dernières années, il a passé sa seconde vie d’auteur du 9eArt en compagnie de Socrate, Descartes, Smith, Marx et consorts. Soit les héros bien inspirés du nouveau tome de Philocomix, la série vendue à 150000 exemplaires dans le monde, pensée par les Bruxellois Jean-Philippe Thivet et Jérôme Vermer et désormais mis en scène par M. La Mine, qui relaie d’Anne-Lyse Combeaud. Questions-réponses.

Alors, comme ça, M. La Mine, vous voilà repreneur de BD?

M. La Mine: En quelque sorte, mais pas de Spirou ou Tintin. C’est Jean-Philippe Thivet, Vosgien installé à Bruxelles, qui m’a repéré via les réseaux sociaux. Mon humour axé sur les références culturelles lui semblait convenir à Philocomix. Le courant est bien passé. Mais j’ai dû changer mon style de dessin, qui se rapprochait plus de l’illustration figée, des gravures et des parodies de planches encyclopédiques. Plutôt, je suis revenu à ce que je faisais sur mon blog, quand j’ai commencé à publier mon travail. Philocomix requérait quelque chose de dynamique, cartoon.

Le boulot, c’est un sacré chantier de réflexion, non?

Il y a beaucoup de choses à dire, en effet. Nous sommes à une époque où l’on voit de tout, un point de basculement. Des gens sont usés par le monde professionnel, vagues de démissions à l’appui. Certains se filment même sur le réseau social TikTok en train de démissionner. D’autres pleurent pour avoir du travail. Sans oublier ceux qui veulent redonner du sens à leur métier. Cela refait émerger toutes sortes de réflexions, anciennes ou actuelles. Dans le collectif comme l’individuel: à quel monde et à quelle part de mon identité contribue mon boulot?

Tout ça au nom de Zeus, alors?

Notre but est de déconstruire les questions par la philo, avec un fort encrage dans les mythes. C’est vrai, pour Socrate, l’humain a dû se mettre à travailler car il a été damné par Zeus.

Tout un programme. Pour raconter ces théories de haut vol, vous faites appel à l’humour, graphique ou textuel, aux références et anachronismes. Tout en ne vous adressant pas qu’à un public BD.

Je m’y suis retrouvé. Le deal était de servir aux lecteurs des concepts philosophiques en échappant à l’aspect «leçon» et en les mettant en situations. Qui appellent inévitablement le comique de situation. Cela en évitant les transitions artificielles. C’est ainsi que Sherlock Holmes fait une apparition dans le dernier chapitre.

Philocomix touche en effet un lectorat plus large que les seuls bédéphiles, notamment ceux qui veulent s’intéresser à la philo via un autre médium que les livres traditionnels. La BD, c’est plus facile mais elle ne s’assume pas encore en tant que langage, comme peut l’être la littérature. Pour le commun des mortels, le dessin, malgré son immédiateté, sa richesse, reste une simplification des idées.

Vous prouverez le contraire, ce soir, à 19h30, lors du lancement de Philocomix 3 avec une conférence-dédicaces dans l’auditoire L12 de la Fac de Philo et Lettres (entrée rue de Bruxelles 61).

Info et réservation (obl.): 081 22 79 37 ou info@librairiepointvirgule.be

Philocomix 3, 184p., 20€, chez Rue de Sèvres