À lire aussi | Action de solidarité d’un Ukrainien et de sa compagne: " C’était ça ou j’allais combattre "

À lire aussi | De Namur à la frontière ukrainienne pour aider les réfugiés

À lire aussi | Namur: la solidarité envers les Ukrainiens grandit, l’entrepôt des dons aussi (vidéo)

Le collectif Solidarité Ukraine-Namur, qui s’était mis en place en mars dernier, a donc envoyé mardi un cinquième semi-remorque de colis remplis de matériel médical, vêtements, produits alimentaires et d’hygiène vers Zaporijia (sud du pays, où se trouve la centrale nucléaire occupée par l’armée russe). "Ce sera probablement le dernier car on va fermer notre hangar situé à Saint-Servais qui était loué pour accueillir les dons, explique Sophie Hubert, à l’origine de l’ASBL avec son compagnon Vladimir Kibardin. Le sujet est moins d’actualité et les dons n’arrivent plus aussi régulièrement qu’avant. Les bénévoles du collectif seront toujours là jusqu’à fin septembre mais après, nous allons envoyer de l’aide autrement et développer d’autres projets."

Parmi les idées évoquées: fournir du matériel médical à l’association Rescue Ukraine (basée à Bonsin, Somme-Leuze), qui fera partir une ambulance vers l’Ukraine à la fin du mois, ou d’autres dons à l’ASBL Sequoia (région de Mons). "Là, des bénévoles sont encore prêts à faire des trajets en camionnette comme nous l’avions fait, indique-t-elle. L’objectif est d’unir nos forces avec d’autres associations, dont des structures en Ukraine à qui nous demanderons précisément ce dont elles ont besoin sur place pour que les dons soient plus ciblés. On travaillera avec des plus petits volumes de dons qui pourront être déposés à des points de collecte, chez nous à Bouge, ou dans un container destiné à cela. On aimerait aussi participer à la reconstruction de bâtiments détruits mais on doit encore structurer tout ça."

Taras, un camionneur ukrainien est chargé d’amener le matériel et les vivres du collectif à bon port. "Le trajet est long (plus de 2600 km). Des ponts ont notamment été détruits et puis, c’est une zone dangereuse, ajoute Sophie Hubert. Taras n’avait pas été appelé jusque-là mais après ce trajet, il a été réquisitionné pour aller combattre." En tant que transport d’aide humanitaire, l’ASBL a pu obtenir un passage de frontière plus rapide. Il devrait arriver d’ici 6 ou 7 jours.