Namur: le Delta impatient de revivre une saison culturelle complète

Un premier week-end entièrement gratuit

Le top départ sera donné ce week-end avec un panel d’activités, toutes gratuites. La journée de vendredi sera entièrement dédiée au cirque avec des spectacles ( Opticirque de la Compagnie Nicolas Longshow ou Moon – cabinet des curiosités par la compagnie Barks) mais aussi une expo ( The circus we are), un concert pataphonique ( La petite musique des choses par Max Vandervorst) et des projections ( Le Cirque de Charlie Chaplin, avec un accompagnement musical en live, et Freaks de Tod Browning. Les hostilités débuteront à 18h.

Place à la musique samedi avec Mustii qui foulera les planches du Delta à 20h30. Un concert suivi d’un set dansant par DJ Voodoomama.

Le dimanche s’annonce familial et convivial avec, dès 10h15, des activités culturelles qui devraient ravir petits et grands avec du cirque toujours, des spectacles, un bal folk, etc.

Cocorico namurois avec la diffusion du documentaire dédié à l’artiste Evelyne Axell, décédée il y a tout juste cinquante ans.

www.festivaldesegalites.be

Pour le programme complet de la saison et du week-end d’ouverture:www.ledelta.be