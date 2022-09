Namur: Georges Hobé, le dieu d’un stade coulé dans le béton et qui sera restauré dès 2023

Le succès des visites, organisées par le Service Animation de la citadelle, atteste d’un regain d’intérêt pour le monument comme pour l’époque qui l’a commandité, et pour l’architecte bruxellois qui l’a rêvé puis dessiné, un certain Georges Hobé (1854-1936). Plutôt inconnu au bataillon jusqu’ici mais redécouvert et même célébré comme un maître de la bonne échelle.

Comme au fronton d’un palais: Ludus pro Patria. Jeux pour la patrie. ©EdA

On suit la guide et historienne de l’art, Aude Kubjak, dans les entrailles de ce géant d’allure athlétique, slim fit et port altier pour emprunter au registre des modistes.

Guère plus profond qu’un couloir mais haut perché, déroulant par vagues des gradins de béton pour répondre à sa vocation d’ouvrage dévolu aux divertissements.

"Sur cette citadelle, devant ces panoramas grandioses, on ne pouvait pas construire un kiosque à musique. Georges Hobé a été ingénieux. Il a vu grand en s’aidant du relief. Il a osé la modernité", cadre la guide, pour qui le stade des jeux colle bien à la thématique de ces Journées du Patrimoine 2022: "Patrimoine et Innovation".

Les rares fenêtres du stade sont constituées de briques de verre creuses, translucides, de marque Faust, dont quatre encoches permettent de les empiler à la manière de Legos.Le choix de ce matériau design révolutionnaire à l’époque, fabriqué dès 1903 en Allemagne, et facile à mettre en œuvre, est un signe de plus de la volonté de Georges Hobé d’ériger un bâtiment-signature avant-gardiste. ©EdA

Si Georges Hobé innove, en appliquant notamment au stade des jeux le procédé d’assemblage en béton Hennebique, breveté en 1892, sa signature stylistique évoque l’Antiquité. C’est particulièrement frappant au verso du stade, côté théâtre donc, par son recours aux colonnes cannelées décoratives. Au début du XXe, le néo, à la mode, recycle du gothique, du roman, du baroque. "Hobé, qui participe à des expositions internationales et voit les nouveautés, est en pleine recherche", détaille l’historienne.

The place to be

Le choix des fioritures néoclassiques accessoires ne distrait pas l’architecte de sa mission principale de penser pratique ces deux monuments de plein air, en les dotant de loges, de sanitaires, d’assises appropriées, et en les desservant par un ensemble de logettes aux guichets arrondis faisant office de billetterie.

Pour la restauration de ce fleuron de béton, Ville et Région ont conclu un accord-cadre à 12 millions. Début du chantier courant second semestre 2023. Durée estimée: 3 à 4 ans. ©EdA

Le début du XX siècle cloisonne rigoureusement les classes sociales. C’est ainsi. À l’instar du Titanic qui commercialisait trois catégories de cabine, et qui sombra en 1912, le stade des jeux inauguré en 1910 a ses spectateurs de 1ère, 2et 3classes. Impensable alors qu’un bourgeois se mélange au bas peuple. Quelles que soient l’étiquette avec laquelle on monte à la citadelle se divertir, et la place qu’on peut s’y offrir, le stade et le théâtre sont the place to be. Les spectacles donnés y sont populaires et variés, de la représentation théâtrale aux parades militaires et folkloriques, en passant par les fêtes sportives, courses hippiques et cérémonies d’inauguration de drapeaux. D’entre tous, un événement frappe l’imagination des foules: la féria algérienne avec force musique et chevaux sortant de sous les gradins.

L’aura du stade des jeux et du théâtre va cependant pâlir au rythme de l’apparition et du développement des loisirs et arts nouveaux. Premier déclin après la crise de 1929, puis après l’instauration des congés payés, en 1936, qui pousse les gens à aller voir ailleurs si le plaisir n’est pas plus vif et enivrant.

La surprise de la visite guidée, on la rencontre là où le Roi va tout seul: aux toilettes, côté «homme». Ce sont des urinoirs de porcelaine blanc-crème, impeccables, sans éclats, dont le siècle écoulé n’a même pas déteint le sceau de la marque anglaise: Adamant, manufactured by Twyfords. Cette pissotière cossue sera évidemment préservée mais elle ne chuintera plus de l’eau chassante. Dommage, tant elle inspire une miction de luxe, mais ces urinoirs font aussi partie du classement. Autre détail interpellantsur le machisme ambiant au début du XXe: le bâtiment, déjà peu pourvu en sanitaires, comprenait moins de lieux d’aisance pour les dames que pour ces messieurs. Dans le stade restauré, afin que les hommes ne les utilisent pas par mégarde, il n’est pas exclu que ce patrimoine hygiénique ne soit admirable que dans l’espace réservé au beau sexe. ©EdA

L’éléphant blanc

La seconde moitié du XXe siècle marque un plus grand désamour des Namurois pour ce patrimoine. Ringardisé et déserté, l’ouvrage de béton s’effrite. De trop rares manifestations le tirent de sa torpeur, compétitions de moto-cross et feu d’artifice en apothéose des féeries namuroises. En fait, il est devenu anachronique. Son état sanitaire commande d’agir. La première campagne de restauration, dans les années 50, coïncide avec la prise de conscience du potentiel touristique de la citadelle. "Avec l’organisation de l’Expo universelle de 1958, Namur s’attend à une arrivée de touristes", une perspective réjouissante qui suscite la construction et l’ouverture de deux restaurants, le bien nommé Panorama (récemment restauré) et le Châlet ardennais. En 1957, les œufs multicolores du regretté téléphérique subliment la carte postale. La citadelle prend son essor mais sans parvenir à soigner son grand malade de béton aux enduits imitant la pierre de France.

Nouvelle alerte de santé dans les années 70. On rafistole çà et là. Quand survient l’ère de la grande vitesse, avec la construction de l’autoroute E-411, qui prive Namur de son statut de ville-étape sur la route des Ardennes, les initiatives de séduction se multiplient à l’endroit des Namurois et des visiteurs. Les commerçants fourmillent d’idées.

Rien n’y fait. Le stade des jeux, dépassé, reste muet, orphelin de sa splendeur passée. La presse évoque un éléphant blanc qui se meurt. On n’exclut pas de se résoudre à l’abattre, faute d’utilité.

Heureusement, l’attentat contre cette œuvre exemplaire de G.Hobé n’a pas été commis. En 2022, ils ont été et seront encore des centaines à y accourir, pour le découvrir et l’admirer. "Il faut avoir conscience qu’on a un fleuron atypique à Namur. Il n’y en a pas deux comme lui". Le mot de la fin, tel un appel à en être fier.