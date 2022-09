Moustier : rue du calvaire, les raisins de la joie

La matinée vécue parmi les rameaux est pimpante, en dépit d’une alternance d’éclaircies et de passages nuageux, et d’un sérieux coup de froid.

Après avoir prodigué les meilleurs soins à la vigne, le jour de la consécration est enfin arrivé: celui des vendanges, qui a fait débarquer une poignée de cueilleurs s’entendant comme larrons en foire dans cette propriété prisée de 20 ares à 800 pieds, jadis exploitée par l’ASBL Le Coude-à-Coude qui vit ses dernières heures avant dissolution.

Le cépage blanc à l’honneur est un classique: 100% chardonnay.

La météo versatile, franchement à la pluie, est la seule trouble-fête. La propriétaire, Viviane Herreman, comptait vraiment sur le soleil pour dresser la table sur le fond verni des feuilles et grappes gentiment mordues par ce début d’automne.

Les cageots remplis à ras bord s’accumulent en bordure de la vigne alors que les sécateurs cliquent et recliquent depuis quelques heures.

Cette vigne jeune, Viviane et son frère Georges l’ont acquise il y a seulement 5 ans, en 2017, mais c’est la première fois qu’ils en prennent la charge de travail à bras-le-corps, de bout en bout. "On a tout appris, à la tailler, à la fortifier. Cette année, compte tenu de notre investissement, ce fut un émerveillement."Voilà pourquoi, samedi matin, ce pétillement humain s’élevant de cette terre bénie résonne comme une fête. "Le sang de la vigne commence à couler dans nos veines", s’exclame Viviane Herreman, et ce d’autant plus que les raisins gorgés de sucre ont la peau bien tendue. Gonflés juste ce qu’il faut. "On l’a déjà testé. Le vin (tranquille) que l’on boira en juin sera extraordinaire, et il sera pour la première fois issu de notre propre travail", annonce la Moustiéroise.

Un moment joyeux

La famille, néophyte, a dû être initiée à l’art de la vinification par un spécialiste, qui a pris régulièrement le pouls de la vigne. C’est lui qui a fixé la date des vendanges. "On devait absolument vendanger ce samedi alors qu’il est préférable de vendanger par temps sec. Mais le raisin était à l’équilibre, tant sa sucrosité que son acidité. Le laisser davantage mûrir, et se charger en sucre, c’était prendre un risque", souligne la vigneronne en herbe.

Ce ne fut pas la même musique l’an dernier: trop de pluie et d’humidité avait propagé le mildiou. "On n’avait eu que quelques bouteilles d’un vin qui n’était pas du tout bon".

Cette première vendange, poursuit Viviane Herreman, c’est un aboutissement récréatif. Un moment joyeux à vivre qui met toute la famille d’accord et d’humeur communicante. Une découverte inédite d’un miracle vieux comme le monde qui réjouit tous les participants, petits et grands.

Le temps est compté. Sitôt cueillis, les raisins ont été acheminés à Huy, dans le vignoble du Bois Marie, pour y être pressés. Il faut savoir qu’un kilo de raisins correspond à 0,65 litre de vin.

L’étiquette est prête: le vin blanc de Moustier sera signé du clos L.C.M.H, Legat Corentin et Michaël Herreman, avec l’appellation Terre et Soleil garantissant sa qualité biologique, sans engrais chimiques. Des engrais, il y en a, mais ils sont verts, pour rééquilibrer la vigne.

Autre signe de qualité: une allée de la vigne a été paillée pour garder l’humidité en cas de forte chaleur. "Et apparemment, vu le résultat, ça a marché", souligne encore Viviane Herreman, qui se félicite d’avoir bichonné chaque pied de vigne à la main, parfois sous des températures élevées. "Je ne pensais jamais pouvoir arriver à un résultat pareil". Le vin du vignoble du Haut Moustier, entre autres arômes, aura donc aussi celui d’une fierté méritée. Et d’un bonheur long en bouche.