Son sermon a une nouvelle fois fait mouche sur bien des aspets. Comme lorsqu’il évoque les travaux du haut de la ville. Un gruyère? Non, de l’emmental. "Avoz vèyu tos lès traus qu’i-gn-a co do costé dès Casèrnes?" (Vous avez vu les trous qu’il y a du côté des Casernes). La petite pique, traditionnelle, sur les chantiers qui émaillent la ville, était attendue.

Le contexte sociopolitique mondial a aussi nourri le sermon de l’abbé. Même Vladimir Poutine en a pris pour son grade. Morceaux choisis. "Aux personnes de son temps, Jésus leur fait bien comprendre qu’ils se croient des puissants. Au plus souvent, ils font sentir leur pouvoir. Mais ils ne sont que de pauvres malheureux […] L’histoire nous raconte qu’un jour ou l’autre, le bac se retourne sur le cochon." Et en wallon dans le texte: "Vos l’savoz bin, don, mès djins li gradne istwêre nos raconte qu’on djoû ou l’ôte, li batch si r’toûne su l’pourcia.". Où quand le sermon des Fièsses à une portée internationale…