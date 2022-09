Fêtes de Wallonie à Namur : un total de 234 interventions policières

Au terme de ces Fêtes de Wallonie 2022, la zone de police tire également un bilan définitif de cette édition à l’affluence modérée et "durant laquelle aucun événement majeur n’a été constaté." Coté chiffres, la police est intervenue à 234 reprises entre jeudi soir et lundi soir. Dans le détail, on dénombre: 19 arrestations administratives, 6 arrestations judiciaires, 43 bagarres, 2 vols de voitures, 1 vol de vélo, 2 vols à l’intérieur d’un véhicule et 8 faits de pickpocket. Par ailleurs, 48 personnes ont été prises en charge au poste médical avancé qui a ouvert ses portes uniquement les nuits de vendredi et samedi. "Le climat était globalement très serein et le nombre d’interventions pour des altercations reste raisonnable", conclut la zone de police.