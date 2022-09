Namur: À Poil! L’effeuillage du théâtre Jardin Passion pour sa nouvelle saison

La force de Jardin Passion, c’est sans aucun doute cette volonté d’avancer, de garder le cap et surtout l’espoir. "La ministre Bénédicte Linard (en charge notamment de la culture au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles) est venue chez nous. Elle s’est montrée très enthousiaste". Bref, on comprendrait vraiment mal que la réévaluation du contrat-programme ne soit pas à la hauteur des efforts déployés. "Si cela, on ne l’a pas, on sera vraiment à poil!".

C’est donc dans cet état d’esprit un rien frondeur que l’équipe propose une nouvelle saison, tout en nuances, avec ses grands moments de joie mais de solitude aussi. La vraie vie n’est pas vraiment loin avec un spectacle-témoignage comme Apnée (du 17 au 21 octobre). Un récit entre fiction et documentaire. L’histoire d’un homme bien dans sa vie et qui, pour un problème de santé, se retrouve face à ses dettes. Mise en scène et texte signés Rémi Pons dont Jardin Passion a déjà accueilli le 1eropus.

Le plein de créations

«Les garçons et Guillaume, à table», nouveau spectacle de Jean-François Breur, d’après l’œuvre de Gallienne. ©Jardin Passion

Autre thème éminemment sensible qui revient avec la création de Jean-François Breuer: Les garçons et Guillaume, à table! (du 25 au 29 octobre). Écrit et réalisé par Guillaume Gallienne, il a pris la direction du grand écran en 2013. Un cadeau ne venant jamais seul, la création de l’an dernier, Le jour où on mangera des sandwichs mous, revient du 30 novembre au 10 décembre. "S’il y a bien un spectacle où on s’est mis à poil, c’est bien celui-là, précise Sébastien Hébrant. On ne pouvait pas passer à côté. C’est un véritable bijou."

Les gens ne s’y sont pas trompés. C’est complet. Les spectateurs sont fidèles. Ceux qui font vivre le petit théâtre aussi.

C’est ainsi que Dominique Breda revient avec sa bande pour la cinquième fois: En attendant la fin. L’occasion de savoir tout ou presque sur l’au-delà et "les sentiers de l’Ultime Traversée". (Du 13 au 23 décembre).

À noter également pour les footeux (et ceux qui forcément vont le devenir): Italie-Brésil 3 à 2 (du 15 au 19 novembre): "une chronique de match de foot épique à travers le prisme d’une famille sicilienne." Jubilatoire.

Tout comme S o long… À bientôt, ou le far-west et ses cow-boys revisités au lasso par l’équipe de Jardin Passion, du 22 au 26 novembre.

Sans oublier King Kong Théorie, une création maison aux 150 représentations et qui vient d’être labellisée "d’utilité publique". Du 7 au 11 mars. À (re)voir.

Infos et réservations: 0472/965316 ou www.theatrejardinpassion.be