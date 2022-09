Les fêtes de Wallonie touchent à leur fin: rest in peace, l’Arsouille! (photos & vidéo)

Plus tard, la dépouille du malheureux a été mise au bûcher sur la Place des Cadets.

En guise de dernier hommage, les Namurois ont ri, ont chanté, ont dansé… le tout, indécence ultime, à la barbe de sa veuve (pas trop) éplorée. "J’en suis surtout débarrassée. Il avait encore trop bu et son dernier pèkèt lui a été fatal", s’est-elle confiée. Une drôle d’ambiance pour un enterrement mais elle était digne des Arsouilles: populaire, sans prise de tête, et avec un côté familial dont le quartier est fier. Le pèkèt et les avisances remplaçaient le café et la tarte au riz, pour mieux accompagner les Namurois endeuillés dans cette terrible épreuve. "On va l’enterrer et s’enterrer aussi un bon coup, pour fêter la fin des Wallo", se confessait sœur Mathilde, une des religieuses, au départ de la procession.

Plus qu’à attendre l’année prochaine pour la résurrection de l’Arsouille, et pour l’enterrer à nouveau.