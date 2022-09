La Moustiéroise Claire Laffut a chanté pour la première fois aux Wallo: «l’impression de chanter pour ma famille»

Claire, il s’agissait de ton premier concert aux Fêtes de Wallonie de Namur. Comment as-tu vécu cet échange avec le public de ta région d’origine?

J’ai eu l’impression de chanter pour ma famille. Dès que je me baladais dans les rues, il y avait ce sentiment de retrouver une communauté à laquelle j’appartenais. Enfant, j’étais très impressionnée par cette fête car elle réunissait un large public d’élèves et d’étudiants, issu de plusieurs écoles différentes. Contrairement à certains concerts à l’étranger, où il y a parfois la barrière de la langue, je me sens chez moi ici.

Ton premier album «Bleu» est paru il y a un an. Quelles sont les difficultés inhérentes à l’adaptation de ses morceaux studio en concert?

Sur scène, je dois réussir à véhiculer une émotion auprès des gens et être le fil conducteur de ce qui va leur arriver. Tandis qu’en studio, il y a davantage de maîtrise sur ce qui va se passer lors de l’enregistrement. Il y a aussi la difficulté de gérer son énergie. Étant donné que j’aime beaucoup bouger sur scène, c’est assez physique.

En parallèle à tes concerts, tu viens d’entamer un nouveau projet électro intitulé «Desiderata», prévu pour 2023…

Oui, il s’agit de ma première collaboration en duo avec Pierre Juarez (NDLR: son compagnon et producteur). Ce projet était l’occasion de revenir à mes premiers amours dans la musique puisque, plus jeune, mon père me faisait écouter des albums en provenance de discothèques d’Ibiza. «Desiderata» symbolise donc mes retrouvailles avec ce genre musical, mis de côté lorsque j’ai démarré ma carrière dans la pop française. Après avoir réalisé mon premier disque, j’avais besoin de respirer un peu à travers un concept très différent de mon répertoire habituel.

Comment se déroule le travail en binôme avec ton producteur?

En studio, je m’occupe du chant tandis que Pierre mixe et joue des instruments. C’est quelqu’un de très talentueux et qui maîtrise de multiples techniques musicales. Par le passé, il fut le protégé du musicien français Philippe «Zdar» (NDLR: décédé en 2019), deuxième moitié du groupe Cassius. Durant les répétitions, mon compagnon est très exigeant avec moi afin que je livre le meilleur de moi-même. Il reste toutefois à l’écoute et la confiance règne entre nous.