En discothèque, l’adepte de MMA a perdu le contrôle

Une fois dehors, le prévenu se serait retrouvé face aux personnes qui l’ont importuné. "J’ai eu peur. J’ai perdu le contrôle et j’ai donné deux coups de poing aux deux." Il reconnaît aussi avoir frappé Alain à la jambe. Ce qui a occasionné une incapacité de plus de quatre mois. Comme l’explique MeLefebvre, le conseil des deux victimes, depuis les faits "la vie d’Alain est brisée." Son agresseur, adepte du MMA (Arts Martiaux Mixtes), "a fait un test grandeur nature."

Son client en paie toujours les frais. "Deux ans plus tard, il ressent toujours des douleurs à la jambe, souffre d’insomnies et n’a plus de vie sociale. Il vit dans une peur perpétuelle." L’ami venu à sa rescousse a reçu aussi un coup de poing. Résultat: un nez cassé et une arcade sourcilière "explosée." On apprend par le conseil des victimes que le père du prévenu a voulu racheter les bandes de vidéo-surveillance qui ont capté la scène.

Les dommages pour la victime la plus touchée, sont estimés, à titre provisionnel, à 6200 €. Le prévenu a déjà versé 5000 €. Néanmoins, il sollicite une expertise. Pour l’ami, un montant de 1500 € est sollicité à titre provisionnel. Le volet "soins médicaux"n’a pas encore été abordé.

Deux ans

Le Ministère public, quant à lui, constate que l’état de panique, évoqué lors de l’instruction d’audience, ne transparaît pas dans les images de vidéo-surveillance. "Le prévenu appelle la victime et l’emmène dans un endroit isolé."Le trentenaire aura été vexé et aurait agi pour se venger. Le Parquet requiert 2 ans et 3200 € d’amende mais n’écarte pas une mesure probatoire. Il ne s’oppose pas, non plus, à une peine de travail de 250 heures.

La défense, assurée par MeDevaux, ne voit pas dans son client "quelqu’un de fier". Et d’ajouter: "ce sont des faits graves mais ponctuels. Il ne s’agit pas d’un passage à tabac mais de deux coups de poing". Déjà à l’époque des faits, son client faisait l’objet d’un suivi psychiatrique; "il y a une problématique par rapport à des angoisses phobiques", souligne MeDevaux. Son client, qui n’a pas de casier et ne s’est plus fait connaître depuis les faits, pourrait bénéficier, à titre principal, d’une suspension probatoire du prononcé. Ce à quoi le Parquet s’oppose. À titre subsidiaire, le conseil demande une peine de travail. Jugement le 17 octobre.