Arsouilles d’honneurs, Pierre et Gérard ont 35 années de Wallo «son et lumière» au compteur

"Au début, on était du côté des Trieux Latins, rue de Bruxelles, principalement au Troquet", rappelle Pierre. Sous le pavillon de la sono "Beats", les deux frangins étaient très proches du milieu estudiantin, des soirées Bunker…

"On a notamment sonorisé le concert de Jo Lemaire, cela avait amené un monde de fou devant ce petit podium", sourit Gérard. On est au cœur des années 80. "À l’époque, le matériel sono coûtait extrêmement cher, il n’y avait quasiment que du professionnel. Le prix d’un haut-parleur de l’époque, ce serait celui d’une sono complète aujourd’hui", s’amuse Pierre. Alors, on bidouille, on se débrouille.

"Et tout ça nous a servis", insiste Gérard. "Quand on arrive sur un site, on sait quel piège éviter. On anticipe aussi les pannes." Sollicités par les Arsouilles il y a dix ans, les pros de la sono ont revu la disposition de la scène. "Et c’est vraiment la toute bonne idée", abonde Patrick Delfosse, le président du quartier.

Plombs qui sautent, problèmes de connexions, baffles qui crachotent… les "brothers"ne se démontent pas. "Il faut rester relax et bien structuré pour trouver là où se situe le problème", rappelle Pierre. "Il y a quelques années, on a même dû effectuer des réparations en plein concert d’Abbey Road. Il y avait du monde, de la pression mais on trouve toujours une solution."

Les deux grands périls pour les sonomen, ce sont la pluie… et le vol. "La nuit, j’avais l’habitude de garer ma camionnette juste devant la scène", détaille Pierre. "Je me suis assoupi une heure et la moitié de notre matos était partie." Mais les vieux briscards ont rapidement retrouvé la piste des cambrioleurs et l’affaire s’est réglée sans trop de douleur.

"La pluie, c’est le pire", intervient Gérard. "Quand vous terminez de monter tout le matos, que vos vêtements sont déjà trempés et que vous savez que vous allez passer la soirée et la nuit sur place, c’est pas simple…"

Rap ou accordéon

Même si les frères restent vaillants, l’âge avance aussi. "Et après deux années de Covid, c’est très dur de se remettre en route. Les grosses sonos, c’est plus pour nous", soufflent Pierre et Gérard.

Mais le quartier des Arsouilles ne voulait pas les laisser partir sans les saluer. "Ici, c’est plus une fête de village que vraiment les Wallo", estiment les frangins. "Quand les gens arrivent, ils font la bise à tout le monde." Pierre et Gérard ont toujours apprécié le côté multiculturel de ce quartier organisé autour de la rue Saint-Nicolas. "Quand on faisait une scène ouverte, il y avait aussi bien la petite vieille avec son accordéon qu’un jeune qui nous filait sa clé USB pour faire du rap. C’est une vraie mixité."

Et puis, aux Arsouilles, on a le sens de l’accueil. "Pas comme dans certains quartiers", grimace Gérard. "Dans un autre coin de la ville, on sonorisait des concerts. Et ces Wallo-là, il faisait très chaud. On a demandé au président un rafraîchissement. Il nous a indiqué que tout le stock était planqué sous la scène. Pour tous les groupes et nous, il y avait 24 cannettes de Cara Pils et deux bouteilles de River Cola. Et elles étaient pétantes de chaud!".

Mais ce week-end, les deux frères sont repartis des Arsouilles avec, sous le bras, deux planches très rafraîchissantes: leur caricature dessinée par André Dubuisson. Et inévitablement, on y retrouve les lunettes de Gérard et les grandes moustaches de Pierre. Qu’on espère recroiser encore très souvent dans les quartiers des Fièsses.