À la messe des Fièsses: la langue wallonne n’a pas de frontière (photos)

messe en wallon ©EdA - Florent Marot

Arnold Yoka est un exemple. Arrivé du Congo il y a un peu moins de 10 ans, l’homme s’est essayé à l’exercice de la prise de parole en public, ce lundi. Et en wallon bien sûr. Une évocation savamment préparée par le curé Bernard Van Vynckt, sur le ton de la boutade. "Il ne parle pas bien le wallon, c’est sa première fois", lâche le maître de l’office.

Le sermon de l’ultime jour des Fêtes est décidément universel. "J’ai tout compris, insiste l’ecclésiastique congolais, Je commence à apprivoiser la langue."

messe en wallon ©EdA - Florent Marot

L’abbé Arnold est allé à bonne école puisqu’il a été coaché par Joseph Dewez, le président des Rèlîs Namurwès. Et, en particulier, il a suivi les traces de Paul Malherbe, illustre soçon parmi les soçons. Arnold est en effet l’actuel curé des paroisses de Saint-Jean et de Saint-Loup, comme l’abbé Malherbe en son temps. Autant dire que les souvenirs ne manquent pas. "C’était quelqu’un qui avait les deux pieds sur terre, explique Arnold Yoka. Il a tout donné aux plus démunis. C’est ça la vraie évangélisation. L’abbé Malherbe, c’était du concret", commente Arnold Yoka à propos de son prédécesseur qu’il perçoit comme un modèle.

molons ©EdA - Florent Marot

Et pour encore, affiner sa connaissance de la langue de Toine Culot, l’abbé Yoka se laisserait bien tenter par quelques cours de perfectionnement du wallon. "C’est mardi, faut venir", lui suggèrent quelques auditeurs d’ores et déjà conquis. L’intéressé a fait une croix dans son agenda.