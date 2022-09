Namur: Les 57 mariés des Ponts Spalaux (Vidéo)

Un vent de folie vient de souffler sur ce quartier du bas de la ville. Pas vraiment une surprise. "Vingt-huit couples ont décidé de se marier ou de se remarier. Pour de vrai ou pour du faux", rigole Robin Haubrugue, le président des Ponts Spalaux.

L’assemblée quelque peu dissipée pénètre dans ce lieu à l’architecture et au décor encore très religieux. L’illusion n’en sera que meilleure.

Grégory Leclercq, en maître de cérémonie, appelle les couples un à un. Christine et Frédérique, aux tenues colorées, seront les premières à passer le cap. "On compte faire notre voyage de noces… à Givet", s’amuse la première.

Sur les marches, on croisera aussi un gouverneur mais aussi le mayeur des Arsouilles. "On s’est marié il y a cinquante ans", rappelle son épouse. Dans l’assemblée leur fiston hurle son bonheur. Visiblement, leur mariage est déjà bien consommé.

"Les Fêtes de Wallonie sont intimement liées au Bia Bouquet. On a donc voulu faire de ce dimanche le jour di m’mariadje", situent Robin et Grégory.

Même Patrick, le président du quartier voisin, a demandé refuge aux Ponts Spalaux pour pouvoir épouser discrètement l’Arsouille. Il ne fallait pas tarder, ce soir, c’est l’enterrement de cette dernière.

L’ambiance est bon enfant, ça chahute et certains se joignent à cette folie matrimoniale à la dernière minute.

27 couples mais aussi un trio

En tout, vingt-huit couples uniront ainsi leur destinée. Mais comment peut-on dès lors aboutir à… 57 mariés? "On a décidé de se marier à trois", justifient Xavier, Bertrand et Bernard, un trio pétillant et houblonné.

Avant de les inviter à se passer la bague au doigt, l’officier Grégory rappellera à chacun des mariés ses droits et ses devoirs. « Vous devrez jurer fidélité mais surtout aux Ponts Spalaux. Chacun contribuera, en fonction de ses revenus, au bar du quartier! » La disposition s’appliquera immédiatement après la cérémonie. Mais l’assemblée ne se dispersera pas sans avoir lancé un Bia Bouquet, mirlitonné par le Molon Alain, et dansé un slow sur un morceau d’Elvis Presley. « You were always on my mind », va muser le crooner Greg. Cette soirée en effet risque bien de rester dans bien des mémoires.