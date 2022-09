Namur lance des jeunes prometteurs en D2

Le groupe, qui entamera son exercice au BUC (Saint-Josse), ce dimanche à 15h, a vu débarquer quelques jeunes du cru. "Plusieurs de nos U18 ont franchi le cap, ce qui est très positif. Cela n’a pas toujours été le cas, les années précédentes. Qui plus est, ces jeunes affichent déjà un certain niveau de jeu. Ce n’est pas dans la politique de Namur, d’opérer un recrutement massif dans les autres clubs. Mais nous récupérons parfois des joueurs qui viennent se proposer eux-mêmes, ainsi que des jeunes Français venus suivre des études en ville. Mardi, j’ai ainsi vu à l’œuvre un étudiant provenant de Poitiers. Et, pour un premier entraînement, c’était déjà super-intéressant! La préparation, avec des matchs amicaux contre Boitsfort, Chaudfontaine et Liège, s’est globalement très bien passée. Ils ont permis de mettre en place le plan de jeu du staff, avec un taux de présence très élevé. Cela allait de 25 joueurs, lors des moins bons jours, jusqu’à 35 ou 40 maximum."

Trois départs vers l’élite

Les Ladies, elles, ouvriront le bal ce samedi à 15h, à domicile contre les promues d’Anderlecht. Avec un staff inchangé (Bernard Dubois, assisté de Gontran de Moreau et de Renaud Mixaïlof), mais quelques têtes connues en moins. "Nous avons en effet perdu trois joueuses phares, parties tenter leur chance en D1, précise Thomas Rosart. Il s’agit de la capitaine Margaux Dethye, qui a rejoint La Hulpe, et du duo Clotilde Toussaint-Coralie Caup, qui est passé dans les rangs de Boitsfort. On repart donc pour un nouveau cycle, avec quelques nouvelles joueuses. On n’a pas su trouver de matchs amicaux, mais les séances de préparation ont fait voir une belle évolution, dans un groupe qui recensait minimum 25 éléments à chaque entraînement."

L’objectif a logiquement été adapté. "Le maintien, je pense qu’elles l’obtiendront sans souci. Mais viser le top 2 ou 3, ce sera pour les prochaines années. D’ici là, on va reconstruire. Cela commencera ce samedi, lors d’un match qui sera sans doute très disputé. Car Anderlecht reste sur une excellente saison en D3 et se présente dans notre division avec des ambitions."