Namur: permis de brosser pour 600 écoliers avec l’École Buissonnière du P’tit Françwès (photos)

Vendredi, 577 écoliers ont échappé aux leçons de mathématiques et aux dictées pour participer à l’ École Buissonnière du P’tit Françwès. Surexcités, les élèves de cinquième et sixième primaire de 16 établissements namurois se sont réunis sous le chapiteau de la Place d’Armes, à l’occasion de cet événement devenu un incontournable des Fêtes de Wallonie. Les enfants étaient attendus à partir de 9h pour participer aux Walloniades junior, durant lesquelles ils se sont affrontés autour d’épreuves typiques, comme la course en sac ou le tir à la corde. Un grand quiz a testé leur connaissance de la Wallonie en début d’après-midi, avant la boum "surprise", animée par le comédien Vincent Pagé.