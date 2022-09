Le cortège a quitté l’Eschole des Pôves pour gagner le confluent et monter ainsi à bord du rafiot. Mais, arrivés à bon port, les participants se sont trouvés face à un bateau-fantôme. Volets fermés, pas de passerelle pour faciliter l’embarquement et surtout, pas âme qui vive…

On n’attendait visiblement pas les aventuriers du genièvre. Portable vissé à l’oreille, Claudine Chauvier, présidente du quartier Piconette Saint-Loup, accuse le coup. "On me dit qu’il y a une interdiction de naviguer durant tout le week-end", souffle-t-elle. "Mais personne ne nous a prévenus que notre tour habituel ne pouvait pas avoir lieu."On imagine la déception des fêtards. "On va effectuer un plus long tour à terre, avec plus de haltes et plus de pèkèt."

Pas sûr que cela suffira à noyer le chagrin des inconditionnels d’un des rendez-vous les plus attendus des Fièsses. S.Hq.