L’avisance record de 126 mètres a aussi le goût de la solidarité

Ce samedi, il fallait passer la barre des… 120 mètres.

Depuis une semaine, élèves des sections boucherie et pâtisserie réalisent un travail de fourmis pour sortir cette mégavisance composée de près de cent kilos de pâte feuilletée et d’un bon quintal de succulent haché artisanal.

En colimaçon

"Ce fut un défi finalement pour toutes les sections de notre école", se réjouit Christophe Canvat, professeur de boulangerie. Et ce samedi, ce sont les élèves de septième année qui ont assuré la minutieuse mise en place. "Il a fallu réagir parce qu’avec la pluie, on n’a pas pu dresser les tables en pleine rue de Fer", souligne l’enseignant. "On a donc évidemment proposé de les abriter sous notre chapiteau", intervient Pascal Demonté, président du très accueillant quartier du Crasset.

"On s’est donc adapté et plutôt que de faire une longue ligne de 120 mètres, on a opté pour un bon vieux colimaçon très namurois", s’amuse Christophe Canvat.

"Tout a été enfourné vendredi et on a installé les 126 mètres en une petite demi-heure", chronomètre fièrement Thomas, un élève de septième. "L’avisance, on n’y résiste pas. Et il faut entendre ce petit bruit, ce crépitement quand elle sort du four…"Manon, Émilien et Estelle ont également mis la main à la pâte. "C’est très gai de vivre ça, au cœur des Fêtes de Wallonie. En plus, quand on sait que ce sera pour une bonne cause…", sourient ces élèves. Et même deux bonnes causes.

À 16 heures, un huissier est venu officialiser le record, décamètre en main. « Ça fait 126 mètres et 14 centimètres », annonce fièrement Christophe Canvat. L’équivalent de 900 avisances qui sont vendues à 3€ la pièce, au profit de l’ASBL Coquelicot, à Namur, et Le Mont de l’Éveil, à Ciney. Voilà qui donne encore meilleure goût à l’une des plus succulentes des spécialités namuroises.