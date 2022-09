12h Ouverture Nameur Li Glote (Place d’Armes).

15h River Walk Jazz Band, concert (Rue des Croisiers).

15h Blood Gust, concert (Rue des Carmes).

16h30 Duo de notes, concert (Place d’Armes).

17h Single spirit, concert (Quartier du Crasset).

17h30 Alterlight, concert (Place d’Armes).

18h Ecoute c’est du belge, DJ (Quartier des Arsouilles).

18h-22h Les Gais Lum’çons, concert (Quartier Piconette Saint-Loup).

18h Route du pèkèt (Eschole des pôves).

18h-21h La Rock’s Cool, concert (Quartier de l’Ange).

18h Compost Binde, concert (Quartier Halle Al’Chair).

18h30 Slick, concert (Quartier St-Loup).

19h Inauguration du Village des saveurs (Jardins du Maïeur).

19h Les 40 Molons, concert (Quartier du Crasset).

19h30 Envole moi, concert (Place St-Aubain).

19h30 Yves et les bières qui roulent (Ponts Spalaux).

19h30-23h Link, concert (Quartier Piconette St-Loup).

19h30 Mort subite, concert (Quartier Théâtre-Beffroi).

20h Buddy Brent, concert (Rue des Croisiers).

20h Mark Rodgers Band, concert (Rue des Carmes).

20h Remenber rock, concert (place Maurice Servais).

20h Peluche. Love, concert (Quartier des Arsouilles).

20h30 Angel’s band, concert (Quarter Halle Al’Chair).

20h30 Valentin, concert (Quartier du Crasset).

20h50 Attitude, concert (Place St-Aubain).

21h Six no more, concert (Place d’Armes).

21h Mambassa blouz band, concert (Quartier des Ponts Spalaux).

21h Snooz, concert (Quartier de l’Ange).

21h La chorale des Copains d’abord, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

21h Tameoh, concert (Quartier Théâtre-Beffroi).

21h Cédric Gervy, concert (Quartier des Arsouilles).

22h La Rumba latina, concert (Quartier Halle Al’Chair).

22h15 Josy and the Pony, concert (Quartier des Arsouilles).

22h30 Mister Cover, concert (Place St-Aubain).

22h30 Duflan duflan, concert (Ponts Spalaux).

22h30 Ad Giaco, concert (Quartier du Crasset).

22h30 Tom Hawkins, DJ (Quartier du Crasset).

23h NeX, concert (Quartier de l’Ange).

23h45 Hit the switch, concert (Quartier de l’Ange).

Samedi 17 septembre

9h Petit-déjeuner des seniors (Place d’Armes, sur réservation).

12h Ouverture Nameur Li Glote (Place d’Armes).

12h-18h Festival Harmonies et Fanfares (Place d’Armes).

12h La Fanfare d’Hastière, concert (Quartier du Crasset).

13h Les Walloniades (Place Saint-Aubain).

13h Esteban, magicien (Quartier des Arsouilles).

13h-18h L’Ecole du cirque de Namur, animations (Quartier de l’Ange).

13h30 Warship Potemkine, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

14h-17h La Planche à jazz, Macadam’s et Don Fiasco, concerts (République libre des vieux marchés).

14h B4, concert (Rue des Carmes).

14h30 Ateliers chocs et ennui, animations (Quartier des Ponts Spalaux).

14h-18h Record de la plus grande avisance (rue de Fer).

14h30 JNY, concert (Quartier des Arsouilles).

15h-17h Joutes nautiques (Confluence).

15h-19h Mosa rivers band, concert (République libre des vieux marchés).

15h Magic Line, concert (place Maurice Servais).

15h Mister ballon, animations enfants (Quartier des brasseurs).

15h30 Nashville roots, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

15h30 Première joute d’échasses féminine (Place du Théâtre).

15h-19h Les Croqu’Noires, concert (Quartier des Brasseurs).

15h-19h Ice Crew, concert (Quartier des Brasseurs).

15h The Pledge, concert (Rue des Croisiers).

16h-19h Banda mich, concert (Eschole des pôves).

16h Pink shirt, concert (Quartier du Crasset).

16h Wanderfullband, concert (Rue des Carmes).

16h F.U.N.E.X., concert (Quartier des Arsouilles).

17h Joute de l’Échasse de bois (Confluence).

17h30 Next, concert (Quartier Halle Al’Chair).

17h45 Tautis Band, concert (Place Maurice Servais).

18h Yves et les bières qui roulent, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

18h Corentin Simon, concert (Quartier de l’Ange).

18h30 Duo La valise, concert (Quartier des Ponts Spalaux).

18h30 Mambassa Blouze Band, concert (Quartier des Arsouilles).

19h Mary Ann Scott, concert (Quartier du Crasset).

19h30 Rosebud & Senso, concert (Quartier de l’Ange).

19h30 Bardy, DJ, (Place Saint-Aubain).

20h La Rumba latina, concert (Quartier Halle Al’Chair).

20h-23h River’s boat band, concert (Eschole des pôves).

20h Couleur menthe à l’eau, concert (Rue des Carmes).

20h Ready 2 rock, concert (Place Maurice Servais).

20h Remember, concert (Rue des Croisiers).

20h Originam’s, concert (Quartier Théâtre-Beffroi).

20h30 Claire Laffut, concert (Place St-Aubain).

20h15 Concino Festa, concert (Quartier des Arsouilles).

20h30 Oktaba paradise band, concert (Quartier des Ponts Spalaux).

21h Gustave brass band vs Steam Machines, concert (Place d’Armes).

21h La chorale des Copains d’abord (Quartier St-Loup François Bovesse).

21h30 Poker face, concert (Quartier de l’Ange).

21h45 Bénabar, concert (Place St-Aubain).

22h Remise du Grognon d’or (Eschole des pôves).

22h Bugul Noz, concert (Quartier des Arsouilles).

22h30 Woodberry, concert (Quartier Théâtre-Beffroi).

22h30 Unplugged, concert (Quartier du Crasset).

22h30 Super hérisson, concert (Quartier des Ponts Spalaux).

22h30 Mathias & friends, concert (Quartier Halle Al’Chair).

23h KLM2, concert (Quartier Théâtre-Beffroi).

23h30 Ykons, concert (Place Saint-Aubain).

00h30 Toff, DJ (Quartier du Crasset).

01h Tristan, DJ, concert (Quartier de l’Ange).

Dimanche 18 septembre

11h Messe en wallon (Quartier des Arsouilles).

11h Cérémonie du souvenir (cimetière de Namur).

12h Ouverture Nameur Li Glote (Place d’Armes).

12h Remise de l’Arsouille d’honneur 2022 (Quartier des Arsouilles).

12h-18h Concours La Wallonie a du talent, concerts (Quartier de l’Ange).

12h30 Solstice, concert (Place d’Armes).

12h45 Musique royale de la police de Namur (Quartier Théâtre-Beffroi).

13h-18h L’école du cirque de Namur, animations, (Quartier de l’Ange).

13h Michel & Thibaut, concert (Quartier du Crasset).

13h30 La Fanfare d’Assesse, concert (Quartier Halle Al’Chair).

13h30 Machaon, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

14h Folklore pour les enfants (Place d’Armes).

14h-16h Groupes folkloriques namurois, (Place St-Aubain).

14h Joute d’échasses des écoles (Place St-Aubain).

14h Atelier de fabrication de guitares Diddley Bow, animation, (Quartier des Ponts Spalaux).

15h30 Magic Chaud, magie, (Place d’Armes).

15h30 Mic-mac, concert (Quartier des Ponts Spalaux).

14h-18h Nerds brass band, Sunset boulevard, Baby Sismic, Don fiasco, concerts, et Les Chinels, folklore, (République libre des vieux marchés).

14h-18h Les Gais Lum’çons, Les Croqu’Noires, Ice Crew, concerts (Quartier Piconette St-Loup).

14h Ensemble instrumental du Conservatoire de Namur, concert (Quartier Piconette St-Loup).

14h Margo chant et violon, concert (Quartier des Arsouilles).

14h15 Ensemble à Vent du Namurois (Quartier Théâtre-Beffroi).

15h Nashville Roots, concert (Rue des Carmes).

15h Mister ballon, animations enfants (Quartier des brasseurs).

15h Histoire de Faussaire, concert (Rue des Croisiers).

15h-18h L’après-midi des confréries (Palais du gouverneur).

15h30 La Petite fanfare de la grande vie, concert (Quartier des Arsouilles).

16h The Jetlag Experience, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

16h30 Kids corner, animations enfants (Place d’Armes).

16h-19h Mimile, concert (Quartier des Brasseurs).

16h30 Kaori, concert (quartier Halle Al’Chair).

16h30 Joute de l’Échasse d’or (Place St-Aubain).

16h45 Ad Giaco (Quartier Théâtre-Beffroi).

17h Bugul Noz, concert (Quartier du Crasset).

17h Camarade bourgeois, concert (Quartier des Arsouilles).

17h30 Kelsos, concert (Quartier des Ponts Spalaux).

18h Those fucking bells, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

18h30 John Barbu, concert (Quartier des Arsouilles).

18h45 Le plus grand Bia Bouquet du monde (place de l’Ange).

19h Angel’s band, concert (quartier Halle Al’Chair).

19h 1erRégiment des états de Belgique unie, folklore (Quartier du Crasset).

19h15 Emeline tout court, concert (Quartier des Ponts Spalaux).

19h30 Casa nova, concert (Quartier de l’Ange).

20h Cover age, concert (Rue des Carmes).

20h Link, concert (Eschole des pôves).

20h Kisch cool orchestra, concert (Quartier du Crasset).

20h River’s boat band, concert (Quartier des Brasseurs).

20h Môtch, concert (Rue des Croisiers).

20h Les Reprisés, concert (Quartier des Arsouilles).

20h Gérard Jaffrès, concert (Quartier Théâtre-Beffroi).

21h La chorale des Copains d’abord, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

21h30 Machiavel, concert (Quartier de l’Ange).

21h30 Compost Binde, concert (Quartier des Ponts Spalaux).

22h Accordance, bal folk (Quartier des Arsouilles).

Lundi 19 septembre

10h Messe en wallon (Église St-Loup).

12h La chorale des Copains d’abord, concert (Place d’Armes).

12h Ouverture Nameur Li Glote (Place d’Armes).

12h Kaori, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

12h Wholly funk men, concert (Quartier de l’Ange).

13h45 Duo Caltagirone, concert (Place d’Armes).

14h Remise du 5ePaillard d’or (Quartier Saint-Loup François Bovesse).

14h All you need, concert (Quartier de l’Ange).

13h15 Babette et les Z’amusettes (Quartier Théâtre-Beffroi).

14h-17h Les Imprévus, concert (Eschole des pôves).

14h30 Concino Festa, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

15h Elya Kane, concert (Eschole des pôves).

16h-19h Tempo, concert (Quartier des brasseurs).

16h Croqu’Noires, concert (Quartier des Brasseurs).

16h30 Elie Belvo, concert (Quartier Théâtre-Beffroi).

17h Ok panda, concert (Quartier de l’Ange).

17h Maya, concert (Place d’Armes).

17h La chorale des Copains d’abord, concert (Quartier St-Loup François Bovesse).

17h Les Croqu’Noires, concert (Quartier Piconette Saint-Loup).

17h Stefke van Namen, DJ (Quartier des Arsouilles).

18h15 Cheese’n’wild, concert (Place d’Armes).

18h30 Bruce & The Jellodies, concert (Quartier de l’Ange).

19h Enterrement de l’Arsouille (Quartier des Arsouilles).

19h30 A.R.T., concert (Place d’Armes).

20h-23h Remember rock, concert (Eschole des pôves)

20h-23h Collegian’s band, concert (Quartier des brasseurs).

20h30 Originam’s, concert (Quartier des Arsouilles).

20h30 Attitude, concert (Quartier Théâtre-Beffroi).

21h Los Pepes, concert (Quartier de l’Ange).

23h Passeurs de disques, DJs, (Quartier de l’Ange).