Alexandre: Molon, tout simplement (photos & vidéo)

Pour lui et sa petite quarantaine de camarades de la Royale Moncrabeau, ce week-end des Fêtes de Wallonie reste un grand moment de l’année. "Mais je n’aime quand même pas quand il y a trop de bruit, ça crie dans mes oreilles", sourit gentiment Alexandre Dreze. On le retrouve donc, dans la quiétude et les petites habitudes du café du Centre, à deux pas d’un chapiteau envahi par les cris et les joies de 600 écoliers.

©EdA - Florent Marot

"Quand on est de sortie avec Alexandre, on entend encore trop souvent des réflexions déplaisantes du style: lui aussi, il est Molon? Certains s’étonnent un peu de le voir, parfois, les yeux fermés, un peu assoupis, en plein concert", témoigne Christophe Dubois. "Mais quand on explique la maladie et ce pourquoi Alexandre est un peu différent, les critiques se muent plutôt en encouragement."

Car Alexandre est l’un des Quarante. À part entière. "C’est même un peu notre mascotte", insiste Benoît Martin. "Tout le monde a un œil bienveillant sur lui."

Le Jambois adore cette confraternité qu’il retrouve chez les Molons. "Je ne manque pas une répétition du lundi. Même quand mon papa ne vient pas, je veux y participer. Pourquoi je m’en priverais", énonce avec conviction le quadragénaire.

Charles, le papa d’Alexandre, est Molon depuis plus de quarante ans.

©EdA - Florent Marot

"Et ses deux grands-pères étaient Molons eux aussi", souligne Liliane, la maman. "Être au milieu des Molons, ça lui fait beaucoup de bien."

Avisances et binauchtés

©EdA - Florent Marot

Même s’il est Jambois, Alexandre est un vrai… namurois. "J’aime jouer aux cartes, au chinois (la dame de pique). Tous les jeudis, je mange mon avisance. Et j’adore chanter. Ma préférée, c’est Noss’Ville", détaille le joyeux drille avant d’entonner le chant traditionnel. "J’aime aussi beaucoup les Binauchtés." Christophe, Jean-Pierre, Dominique et Benoît l’accompagnent alors dans la ritournelle. Et les Molons, quels qu’ils soient, ne font plus qu’un. "Pour notre groupe, Alexandre est très important", insistent ses camarades de la Moncrabeau. "Cheznous, il y a une grande diversité d’âge, de professions… C’est fondamental d’intégrer la différence. On s’arrange pour qu’Alexandre soit avec nous. Le lundi, sa maman vient le déposer. Il répète avec nous et ne manque pas de prendre son jus d’orange et un chips. Et il y a toujours quelqu’un qui sera là pour le reconduire."

Allez, on se presse, il est temps de lancer un Bia Bouquet sur la grande scène de la place d’Armes et Alexandre ne se fait pas prier. Avec son mirliton, prolongé d’un mini-cor de chasse, il entonne l’hymne namurois. Le bonheur se lit sur son visage comme sur celui de tous ceux qui lui font face. "Plaisir et charité": la devise est illustrée de la plus belle des manières.