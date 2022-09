Un atelier vélos à la gare de Jambes

L’aboutissement de tout cela, c’est le départ sur grand braquet ce jeudi des "Ateliers de la bicyclette", ouverts du mardi au samedi, de 9h à 18h. Le service de base proposé concerne la réparation et l’entretien des vélos: "Un pneu crevé, un câble à changer, un dérailleur à régler, on fait ça en direct, sans rendez-vous, explique Stephan. Quelqu’un qui vient prendre son train peut aussi laisser son vélo pour un entretien et le récupérer au retour."Avec environ 10 000 navetteurs embarquant ou débarquant à la gare de Jambes tous les jours, l’atelier dispose déjà d’un fond de commerce potentiel. Sans compter la localisation assez centrale du lieu.

Réparation, reconditionnement, et voyages

Au-delà, la coopérative des quatre copains développe un concept autour du vélo de voyage qui a cimenté leur amitié: la vente de cycles neufs spécifiques à cette pratique et du matériel adapté, mais aussi le reconditionnement de vieilles bécanes, notamment toutes celles récupérées par la SNCB quand elles sont abandonnées dans les gares. Pour remettre ces vélos en selle, "les Ateliers de la Bicyclette"cherchent d’autres coopérateurs qui ont l’envie de bidouiller des vélos: "Et, plus largement, on a envie de diversifier nos activités, détaille Olivier . Dans le contrat, il nous est demandé d’animer aussi l’espace d’attente de la gare après journée. On va organiser des conférences, des projections de films de gens qui ont réalisé des trips à vélo, des débats sur le sujet…" Fans de voyages à la pédale, les gaillards envisagent aussi de travailler le créneau, en louant des machines et du matériel, et en proposant des circuits, dans la région namuroise pour commencer: "Il existe plein de choses en la matière, mais pas vraiment de formules familiales ou à la journée."La mécanique a l’air bien rodée. Avec un peu d’huile, ça devrait rouler…