Stefke van Namen: DJ mais pas juke-box

Stefke, quel est le premier morceau qui vous a donné l’envie de danser?

Gamin, je me souviens d’un morceau comme Paris Latino de Bandolero. Et puis un peu plus tard, il y a eu la New Beat avec les Confetti’s mais surtout le terrible Rock to beat d’Electric 101.

Un DJ qui vous a montré la voie?

Daniel Holderberg, c’est DJ Chacha qui mixe depuis près de quarante ans. Il a tenu les platines au Mirano, au Bocaccio. Une légende…

La première soirée animée?

À 17 ans, c’était une soirée de fin d’année pour un copain à Chimay. L’an prochain, ça fera trente ans que je mixe. (Pas encore les noces de platine…) Mais je ne fais plus les communions et les mariages…

Un plaisir coupable?

Je reste un grand fan du Grand Jojo et même plutôt en version De Lange Jojo.

À l’anglaise, vous combinez les deux passions: musique et foot. Un morceau idéal pour un but de l’UR Namur?

Headhunter de Front 242.

Un pour la montée?

24 hour party people des Happy Mondays parce que, oui, la fête dure au moins 24 heures quand le club est champion.

Un pour la descente?

Je jouerais Li Bia Bouquet parce que même si on est rétrogradés, on sera toujours Namurois.

Les Diables rouges vous ont fait aussi beaucoup voyager.

Oui, à deux ou trois DJ’s, lors des grands tournois, on trouve un arrangement avec un café-discothèque dans la ville où la Belgique joue. Et on fait monter l’ambiance avant le match. C’est comme ça que j’ai mixé à Bordeaux ou Lyon pour l’Euro en 2016 mais aussi au Brésil, à Belo Horizonte, à la Coupe du Monde 2014.

Le pire disque demandé?

Plus qu’un morceau, il y a quelques formules qui font parfois bondir. Du style: "Tu ne mettrais pas quelque chose de connu ou de plus dansant?", tout ça alors que la piste est bondée… D’ailleurs, j’avais sorti une carte de visite avec mon nom, mes coordonnées et une mention: "Je ne suis pas un juke-box, merci!"