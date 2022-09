Namur : Calumny, un duo électro de chez nous sur la grande scène des "Wallo"

Le duo se compose de Bastien Courtain, originaire de Wavreille (Rochefort), et de Quentin Lecaillié, lequel a grandi dans la commune de Hotton. "Chez nous c’était une habitude entre potes, quand on avait 16-17 ans, d’aller aux Fêtes de Wallonie. C’était un événement à ne pas manquer. J’ai plein de souvenirs sur la place Saint-Aubain avec Fatal Bazooka, Patrick Sébastien. C’est super cool qu’on puisse nous aussi le faire, cette année", exprime Bastien.

Calumny est né en 2018 mais, bien avant ça et séparément, les deux gaillards avaient déjà pris du galon dans le milieu musical électro. L’un et l’autre se nommaient "Smako"et "Bab’s". "À nos débuts ensemble, on avait déjà suffisamment de contacts pour faire de plus belles scènes", développe Quentin, ajoutant que leur groupe est encore "sur la pente montante".

Un remix de «Dangerous» annoncé vendredi

À leur actif, ils comptent notamment les 24h de Spa-Francorchamps, la Fête de l’iris à Bruxelles, le Feel Good Festival et dernièrement Scène-Sur-Sambre. Les Wallo marqueront la fin de leur tournée et leur retour en studio. "La prochaine grosse saison sera dans dix mois. On a le temps de se poser et de réfléchir à de nouvelles musiques", dit encore Quentin.

Calumny fonctionne avec des sorties morceau par morceau. Producteurs avant tout, ils collaborent avec des interprètes pour enrichir leurs compositions. "On choisit en fonction de l’identité artistique de l’auteur", argumentent-ils. Parmi leurs titres les plus connus, on retrouve What I desire, ou encore Selfish. Ces morceaux ont deux ans aujourd’hui et certains tournent encore sur les ondes belges.

Il y a deux mois sortait le morceau Dangerous, lequel a déjà dépassé les 100 000 écoutes sur Spotify et est également diffusé en radio. Vendredi, le remix du morceau sortira officiellement. "Jeudi soir, on va d’office faire la fête avec les gens pour marquer le coup. Ça va être une belle soirée ", s’enthousiasme Bastien.