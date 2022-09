Entrave méchante à la circulation: une expertise

Le prévenu, né 1978, est accusé d’avoir commis une entrave méchante à la circulation en juillet 2021 à Andenne. Sous surveillance électronique, il a été rappelé à l’ordre par son agent de probation. Il avait consommé de la cocaïne au moment de prendre le volant. Après avoir adopté une conduite dangereuse, il a heurté un autre véhicule dans lequel se trouvaient 2 enfants en bas âge, avant de finir sa course dans la façade d’une habitation. Les experts ont estimé que la vitesse du conducteur à ce moment-là se situait entre 127 et 146 km/h, dans une zone limitée à 90km/h. Lors d’une perquisition à son domicile, les policiers ont découvert des pilules d’ecstasy. Les écoutes et analyses téléphoniques ont permis d’établir que l’intéressé vendait de la cocaïne à cette période.

30 mois de prison et 3 mois de déchéance du droit de conduire avec obligation de repasser les examens de conduite étaient requis pour l’entrave méchante, commise en état de récidive spécifique, alors que 30 mois étaient requis pour les préventions relatives aux stupéfiants.

Le conseil du prévenu plaidait l’acquittement pour la prévention d’entrave méchante et un sursis probatoire pour celles relatives aux infractions à la loi sur les stupéfiants. Le dossier a été mis en continuation au 27 octobre