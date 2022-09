Gauthier Smal n’a pas encore reçu de nouvelle de l’Union belge suite à sa carte rouge reçue contre Binche. Il est sélectionnable pour affronter les U23 de l’Union. Un match qui se jouera au centre national de Tubize, sur terrain synthétique.

Retenu par le mariage de son petit frère, Clément Moors est absent. Le reste du noyau est sélectionnable.

Namur

Les attaquants Michaël Olojede et Nawfal Largo n’ont pas encore repris et restent indisponibles pour la venue de Warnant, auteur d’un sans-faute depuis le début du championnat. Mardi, Yohan Prévot et Fred Rosmolen sont allés jouer avec la réserve contre Monceau pour prendre du temps de jeu. "Le reste du noyau s’est entraîné normalement, précise Olivier Defresne, content de retrouver une atmosphère de travail plus sereine. Après une victoire, c’est toujours plus agréable. On est tous de meilleure humeur (rires)."