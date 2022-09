480 000 € de drogue écoulés en un an et demi à Namur, Andenne et Fernelmont

480.000 euros de drogue, de la cocaïne et du cannabis, auraient été vendus par 4 prévenus à près de 278 clients, entre juillet 2020 et novembre 2021, dans les régions de Namur, Andenne et Fernelmont. L’instigateur du trafic a été arrêté lors d’un excès de vitesse par la police de la route en novembre 2021. Deux vendeurs œuvrant à tour de rôle travaillaient pour lui. La compagne de l’un d’eux préparait des commandes et tenait une comptabilité. Un téléphone de service existait, tout comme un compte snapchat dédié à la vente de drogue.