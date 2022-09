Namur: en 40 ans de bistro, Alphonse n’a jamais bu un verre, il sera mis à l’honneur des Fièsses (Vidéo)

La cravate bolo qui entoure le col de chemise brille comme le regard et le sourire, juvéniles malgré les 85 ans au compteur.

Propreté, sympathie, longévité, autant de qualités qui ont convaincu le Comité Central de Wallonie de mettre Alphonse à l’honneur à l’occasion des Fièsses. Il recevra, ce mercredi, en prélude de la cérémonie de remise de la Gaillarde d’argent, le prix du commerçant de l’année. "Je ne m’y attendais pas du tout. C’est formidable qu’on ait pensé à moi", lâche celui qui a toujours travaillé dans l’Horeca. D’abord comme employé puis comme patron dans le bistro de la rue de Marchovelette, dès 1983.

Jamais de vacances

Comment expliquer une telle longévité, dans un secteur jamais épargné par les turbulences? Alphonse a quelques éléments de réponse. "Le sourire. Je suis toujours souriant et je ne tire jamais la tête. Je chante aussi. Je connais une chanson que beaucoup me réclament quand ils viennent."

Il pointe aussi une gestion rigoureuse et des sacrifices. "Mon épouse Renée et moi avons toujours tout fait tout seuls. Le service, le nettoyage, etc. Nos premières vacances, on les a prises l’an dernier durant les Fêtes de Wallonie (NDLR la voilure de l’événement avait été réduite en raison de la pandémie.)"Cette année, il sera fidèle au poste. "J’avais prévu de repartir mais bon, avec le prix, je suis bien obligé de rester. Ils n’ont pas voulu décaler la cérémonie." (rires)

Une sobriété à toute épreuve

Toute une vie dans l’Horeca, c’est aussi un sacré regard sur l’évolution du secteur. Et Alphonse de constater que les chiffres de fréquentation ne sont plus ce qu’ils étaient. "À l’époque, ça tournait du tonnerre. Aujourd’hui, la clientèle a diminué de moitié. Mais c’est normal. Quand on a fini de payer tout ce qu’on doit, qu’est-ce qu’il reste? Ceux qui viennent, ce sont des fidèles. Le premier client de la journée, c’est toujours le même. Il boit du blanc."

L’un des secrets de la longévité de l’établissement est sans conteste la sobriété de son patron. En quarante ans, Alphonse a toujours mis un point d’honneur à ne jamais trinquer avec ceux qui fréquentent son bistro. "Je ne bois jamais. Sauf à certaines occasions familiales, aux fêtes, etc. J’ai même fait des crises de rein parce que je faisais des journées complètes sans boire. Pourquoije ne bois pas en travaillant? Parce que, du temps où j’étais serveur, je n’aimais pas voir le patron accroché à ses pompes en train de tanguer. Je trouvais que ce n’était pas respectueux de la clientèle."

Cette abstinence est d’autant plus remarquable que les habitués du café du centre ne sont pas trop portés sur le café ou la limonade.

"Ce sont des buveurs de chopes. La vraie. Et plus souvent des 33, dit-il. Ce qui me pose problème parce que je sers de la Diekirch et c’est la seule marque qui ne fait pas de verre de 33 cl. Je récolte donc les verres de Jupiler.Les clients le savent."

Durant les Fièsses, plus que jamais, Alphonse Collard regardera les autres trinquer. À sa santé, cette fois.