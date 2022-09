Les échasseuses: le costume de l’histoire à Namur

Dimanche, les quatre premières tenues ont été enfilées par les futures jouteuses.

"On a cousu tout le samedi, de 8 heures à 23 heures, soufflent Jeannette Gillard et Nathalie Decobecq. C’est toujours un peu à l’dérène broke! Le défi, c’était de réaliser ce que les filles avaient dans la tête." Les échasseuses ont été intimement associées à la confection de leur uniforme.

"Au début, on avait pensé à une tunique droite à passer au-dessus d’un t-shirt noir, avec des ouvertures sur les côtés", rappelle Géraldine Forthomme, l’une des jouteuses. "Mais pendant le combat, il y avait le risque que les échasses se prennent dans ces pans de tissus", soulignent les couturières expérimentées.

"Le défi pour le costume féminin, c’était de concilier une référence immédiate à celui des échasseurs mais en apportant une touche de modernité, situe Bertrand Patris. Celui des hommes s’inspire d’un modèle du XVIIesiècle."

Le tissu, lui, est identique à celui de la tenue des échasseurs. "C’est de la gabardine de coton sergé", précise Nathalie Decobecq. "Il faut que cela soit résistant mais aussi que les couleurs ne passent pas trop vite, poursuit Jeanette Gillard. Pour les ceintures, on ne trouvait plus de tissu noir du même type. Et c’est mon mari Pierre (Van Haeren, également échasseur) qui a dû courir à Arlon pour acheter les derniers mètres de tissu noir."

Le rouge et le noir

Pour les couleurs, les filles ont opté pour le rouge et noir. Et pas spécialement pour exiler leurs peurs, comme le chantait Jeanne Maes. "Les hommes sont en rouge et blanc, mais c’est quand même 100% les couleurs des Avresses. Et moi, je suis plutôt Mélan, s’amuse Géraldine. On a donc décidé de reprendre une couleur de chaque: le rouge pour les Avresses, le noir pour les Mélans."

Le chapeau est rouge, identique à celui porté par les échasseurs. Et les filles porteront un long pantalon noir. "On le remonte aux trois quarts ou on le laisse comme ça?", se demandent encore les échasseuses. "Non, long, c’est plus classe!", tranche l’une d’elles.

"En effectuant cet essayage, on se rend encore un peu plus compte que notre rêve un peu fou prend forme, commente Géraldine Forthomme. Lors du récent entraînement, présenté à la presse, on a démarré un combat. Et ça m’a donné les larmes aux yeux."

Mais dimanche prochain, la passion prendra le pas sur l’émotion. Une échasse de diamants est en jeu. Cette appellation, est-ce aussi un choix des filles? "Non, pas vraiment, répondent les quatre jouteuses. Mais bon, c’est mieux ça que les paillettes. On ne voulait pas d’un truc girly. On se bat sur échasses, quand même!"

Ce samedi sur la place du Théâtre, à 15h30, onze jouteuses (6 Mélan(e)s et 5 Avresses) disputeront le premier combat féminin de l’histoire des échasseurs. "On ne sait pas qui gagnera mais on peut déjà dire que c’est une grande victoire collective", conclut Géraldine. Un combat qui aura, quoi qu’il en soit, une belle tenue.