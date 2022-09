Lors de sa précédente chute de N1, l’équipe namuroise avait écrasé de sa supériorité la concurrence, pour remonter aussitôt. Mais la situation paraît différente, cette fois. "Cela n’aura plus rien à voir avec la série de l’époque. On fera face à des équipes flamandes, mais aussi des francophones redoutables, comme Limal, Chaumont ou… Gembloux, qui jouera le titre (sic). Non, nous, on vise les cinq premières places, pas la première, déclare Dominique Colin, qui a salué les arrivées de Valérie El Houssine, Noélie Denis et Zoé Lo Guasto pour compléter son effectif. Il y a une chouette ambiance et la préparation a été très intéressante. Mais je suis toujours un peu frustré de ne pas avoir une centrale en plus (NDLR: suite au départ d’Inès Cambier à Vilvorde). Là, on serait vraiment bien armés. Lucie Rousselin a prouvé qu’elle pouvait aider Sophie Pirlot et Anaëlle Raucci à ce poste. Mais elle nous apporte aussi beaucoup de points à l’aile."

Gembloux (N2A)

On est quasiment reparti de zéro chez les "Coutelières", suite aux départs ou arrêts d’une douzaine de joueuses en fin de saison dernière. Le travail de recrutement a permis de reformer un groupe de treize éléments, dont trois Ukrainiennes. "Elles sont déjà bien intégrées et peuvent jouer au 2 comme au 4, signale Janina Fedotova, qui doit faire prendre la sauce au plus vite. On a fait autant de matchs qu’il était possible depuis la reprise, mais il en faudra encore, pour parfaire notre organisation et nos automatismes. Cela devrait donc aller de mieux en mieux. Mais je suis sûre qu’on a une très bonne équipe, avec une grosse mentalité, ce qui est le plus important. Mais impossible pour moi de donner un pronostic, car je ne connais pas trop nos adversaires."

Ciney (N3C)

René Malengreaux et son comité ont misé sur la jeunesse, lors de leur "mercato"estival. "On a transféré des filles de 16 à 21 ans, pour les former et préparer l’avenir, quand certaines de nos joueuses confirmées décideront de faire un pas de côté. Et, parmi les nouvelles, Eryn Mathieu constitue déjà un plus pour l’équipe, explique le coach cinacien, qui dispose d’un noyau de quinze éléments pour tenter de maintenir le club en N3. On l’avait composé en tenant compte de ce qu’on avait vécu la saison passée. Le hic, c’est qu’on nous a changés de série. Et j’ai l’impression que celle-ci est plus forte. Il y a, certes, moins d’équipes néerlandophones, mais on va devoir affronter des représentantes de gros clubs francophones, comme Charleroi ou Nivelles. Plutôt que de jouer le ventre mou du classement, on devra sans doute se battre pour ne pas descendre. On fera tout pour y parvenir."