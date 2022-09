Josy & the Pony, au grand galop

Si Chantal Goya avait pris de l’acide, elle aurait peut-être pu rejoindre Josy and the Pony. Mais non. La formation est emmenée par Fanny Gillard. Encore plus déjantée sur scène qu’à l’antenne de Classic 21, la chanteuse plante son décor tout droit sorti des sixties, tantôt façon yé-yé, tantôt dans la continuité des Limiñanas. Au confluent de la Sambre et de la Meuse, on appelle ça du rock équestre. Soit de la musique sans prise de tête qui ne cherche pas à plaire à tout prix. Du fun. Du bruit. L’essentiel. B.L.