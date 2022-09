Après avoir réalisé le doublé avec la P1, Clément Evrard (qui retrouvera la passe), Louis Hote et Hugo Rulmont ont intégré l’équipe première du club. "Et ils ont presque 100% de présence aux entraînements, au sein d’un groupe très motivé et qui travaille beaucoup, note le coach, Jean-François Didembourg, qui a accompagné le trio pour succéder à Pierre Henry. La préparation se passe bien, mais jusqu’à ce week-end, on n’avait affronté que des formations de promotion. On devrait davantage pouvoir situer notre niveau cette semaine, face à Walhain et Floreffe. Mais, sans être prétentieux, ni connaître réellement l’adversité, on aimerait bien atteindre le Top 5."

Floreffe (N3C)

Après avoir conquis le titre en promotion, les Floreffois se préparent à découvrir l’étage national. "On y sera le petit Poucet, en tant que seul montant d’une série assez homogène, sachant que le Sporta Brussels est au-dessus du lot. L’objectif sera donc de se maintenir le plus vite possible, ce qui sera déjà compliqué, relève Nicolas Piraux, qui a accueilli six nouveaux éléments cet été. On était ainsi quatorze, avec moi. Mais un de nos centraux, Jason Denon, qui est entré à l’armée, sera moins disponible jusqu’en février, alors que le passeur Gaëtan Willemaers, blessé aux ligaments de la cheville, sera encore out pendant un mois."

Walhain (N3C)

L’effectif brabançon a subi une importante mue, durant l’intersaison. "Vincent Hamelryckx, Romain Nebhi et Benoît Art sont les trois seuls rescapés, précise David Ittelet, qui a vu arriver une petite dizaine de recrues. La base est correcte, mais il faut le temps que chacun prenne ses marques. On se dirige donc vers une année de transition, avec des jeunes qui affichent beaucoup d’envie mais n’ont pas encore le rythme de la division. Reste que, pour un entraîneur, c’est bien plus plaisant d’encadrer des gens qui ont du volley devant eux plutôt qu’une équipe prenant de l’âge."