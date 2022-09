Fêtes de Wallonie à Namur: un nouvel orchestre à Belgrade, ils se l’étaient «Tautis» promis

Une omniprésence qui laisserait croire que la flamme s’entretient toute seule. Faux. Lancer un orchestre et surtout l’ancrer dans le temps demande beaucoup de travail, de persévérance et de passion. Le Tautis’Band ne démentira pas: ce n’est pas de la tarte. La fanfare belgradoise est l’une des plus vertes dans le paysage. "Je pense qu’on doit être la plus récente, souligne Jean-François Dossogne, l’un des cofondateurs de l’ensemble. Le groupe s’est créé en 2014."

Si l’envie était là, il a fallu un peu de temps avant que l’idée ne se concrétise. "J’étais à une fête du village et je me suis retrouvé avec une personne que je ne connaissais pas et on a dressé le même constat: cela faisait 70 ans qu’il n’y avait plus de fanfare à Belgrade. Pourtant, c’est todi dicause. On s’est dit qu’on allait relancer ça tous les deux. Le souci, c’est qu’on s’est quittés sans échanger nos coordonnées", raconte Jean-François Dossogne. Il a fallu un an avant que ce dernier ne retrouve le mystérieux inconnu. Un certain Jacques Van Ophem, actuel chef d’orchestre du Tautis’Band.

Rapidement, les deux comparses ont constitué un noyau dur grâce aux copains et aux copains des copains. "Pas tous des Belgradois", précise notre interlocuteur, dont l’instrument de prédilection est la flûte.

Aujourd’hui, le Tautis’Band compte 19 membres et attend le vingtième larron avec impatience. "Trois nouveaux viennent d’intégrer le groupe. Plus on est de fous, plus on rit, dit Jean-François Dossogne. Dans un orchestre d’harmonie, si l’on est trop peu, l’équilibre est déstabilisé. On est donc parfois obligé de refuser des engagements parce que nous ne sommes pas assez nombreux."

Musiques de films et variétés

Avis aux amateurs donc. Une certaine maîtrise de l’instrument sera toutefois requise pour rejoindre le "band". "Il faut quand même trois bonnes années d’expérience sinon c’est un peu compliqué de suivre. Après, c’est au contact des plus expérimentés que l’on apprend. Je me souviens quand j’étais gamin, j’avais toujours envie de faire aussi bien que les anciens. Plus on pratique et mieux ça va", explique le flûtiste qui est aussi percussionniste. Au sein du Tautis’Band, les plus jeunes sont à peine majeurs tandis que le doyen des musiciens est septuagénaire. Pour une moyenne d’âge qui avoisine les quarante ans.

Le répertoire est aussi intemporel et intergénérationnel. Les novices ne devraient pas avoir trop de mal à se mettre les titres dans l’oreille. "On se spécialise dans les musiques de films, la variété et, parfois, on propose l’un ou l’autre petit classique", dit Jean-François Dossogne. Et aux "Wallo", le classique des classiques, c’est Li Bia Bouquet. "C’est sûr, aux Fêtes de Wallonie et en étant Namurois, on ne peut pas ne pas jouer ça."

Samedi 12h, place d’armes

Samedi 17h45, place Maurice Servais