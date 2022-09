Fêtes de Wallonie à Namur: un hommage à Bovesse sur fond d’exodes (photos)

Premier orateur à prendre la parole, Benjamin Briot, en sa qualité de plus jeune membre du Comité Central de Wallonie, a témoigné de la difficulté de parler de ses racines à autrui, surtout lorsqu’une des parties a fortement porté préjudice à l’autre. D’origine belgo-allemande, celui-ci a évoqué le pardon et la réconciliation qui permettent de cicatriser au mieux des blessures profondes. Il a également parlé de cette guerre qui se déroule à 2000 km de notre pays et qui, outre des conséquences politiques et économiques, génère un exode d’Ukrainiens partout en Europe, à l’instar de celui vécu par les Belges en 1940. Et de faire référence à d’autres exodes, pour des raisons climatiques ou économiques. "Les exodes passés doivent aujourd’hui nous servir de leçon, a-t-il conclu. Ce n’est pas une fatalité. Agissons ensemble et adoptons des attitudes positives."

François Bovesse n’est jamais très loin

Également membre du CCW, Michel Put a rappelé l’engagement exemplaire de François Bovesse pour venir en aide à ses concitoyens jetés sur les routes en mai 40. À travers un témoignage de l’ancien gouverneur de la province de Namur, il a, si besoin était encore, démontré à quel point Bovesse avait fait preuve de courage, d’abnégation et de sacrifice pour mener à bien la mission qu’il s’était fixée. "Quand l’ennemi eut envahi une bonne part de ma province, écrit François Bovesse, j’avais le droit de remettre mes pouvoirs et de me retirer avec les miens dans un coin tranquille. J’ai abandonné les miens, tenu dans ma province jusqu’à l’extrême limite au prix des pires dangers. Quand, refoulé en France avec mon personnel, je suis arrivé à Rouen, j’eusse pu reprendre ma famille et, avec elle, aller me mettre à l’abri dans le sud de la France. J’ai songé à nos centaines de milliers de réfugiés belges qui devaient être protégés."

Orateur invité cette année, Jacques Vandebroucke, historien-archiviste aux Archives régionales de Wallonie à Namur, a mis en exergue les nombreux parallèles entre le 10 mai 1940, date de l’invasion de la Belgique par Hitler, et le 24 février 2022, date de l’invasion de l’Ukraine par Poutine. "L’Histoire finit toujours par repasser tristement les plats. Les mêmes images défilent sous nos yeux. À commencer par l’exode des populations."

Bien que se félicitant de l’élan de solidarité observé à l’égard des réfugiés ukrainiens arrachés à leur vie quotidienne, Jacques Vandebroucke s’est toutefois interrogé sur le traitement réservé à bien d’autres réfugiés. "Pourquoi ne nous sommes-nous pas autant mobilisés pour les Afghans, les Syriens, les Africains? Y aurait-il des réfugiés à deux vitesses?"Et l’orateur de conclure "Nous ne sommes pas à l’abri de rien. Comme des fétus de paille ballottés au vent mauvais, nous pourrions, nous aussi, devenir demain des réfugiés potentiels."