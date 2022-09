Bruce swingue comme en 40

Bruce Ellison a plus d’une corde à son arc : comédien, mime, voix off, chanteur déjanté (PPZ 30, c’était lui), etc. Cet Américain expatrié en Belgique est aussi un fin connaisseur de la musique des années 30, 40 et 50. Avec son groupe, les Jellodies, il revisite les standards de Fats Waller, Louis Armstrong ou du Big Three Trio de Willie Dixon. Jazz, swing, blues sont au menu. À voir aussi pour l’époustouflante dextérité de Druss Lecomte au piano, entre autres. B.L.