Bob Sinclar, le magnifique

Ce qui ne devait être qu’un projet éphémère se poursuit un quart de siècle plus tard. Christophe Le Friant, dit Bob Sinclar, met en ébullition les dancefloors du monde entier. On lui doit entre autres Gym Tonic, un premier single à succès dans lequel il a samplé Jane Fonda, ou Love Generation, qui a servi de générique à l’émission Star Academy. Un grand écart qui a permis à Bob Sinclar de toucher tous les publics et de gagner le respect de ses pairs. Il a coiffé au poteau Martin Solveig et David Guetta aux Victoires de la musique. Rien que ça ! B.L.